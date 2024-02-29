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Почти 700 гривен. Водителям напомнили о штрафе за "популярное" нарушение ПДД

Четверг 29 февраля 2024 11:28
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Почти 700 гривен. Водителям напомнили о штрафе за "популярное" нарушение ПДД Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве патрульные выявляют нарушения правил дорожного движения на полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Патрульные продолжают следить за соблюдением ПДД на улицах столицы, в частности, выявляют нарушения на полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, на полосе для транспорта запрещено непосредственно движение по ней, а также остановка и стоянка

В полиции напомнили, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 680 гривен.

Штрафы за нарушение ПДД

Штрафы, налагаемые на водителей-нарушителей - это не просто наказание, это своего рода плата за безопасность. О самых популярных штрафах для украинских водителей - читайте в материале РБК-Украина.

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