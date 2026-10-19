Как зарядить ноутбук без света: 7 мощных павербанков от 2400 грн

Тонкие и компактные павербанки на каждый день

Компактные павербанки удобно брать с собой в кафе, коворкинг, пункт несокрушимости или в дорогу. Они дают ноутбуку еще несколько часов работы без розетки, не занимая много места в рюкзаке.

Baseus Blade HD 100W 20000mAh (PPBL000201)

Толщина Baseus Blade HD составляет около 18 мм, поэтому павербанк легко помещается рядом с ноутбуком в рюкзаке.

Мощность и аккумулятор: до 100 Вт на одном порту, емкость - 20 000 мАч (74 Вт·ч), аккумулятор Li-Polymer.

Порты: два USB-C с поддержкой до 65 Вт на входе и до 100 Вт на выходе, а также два USB-A до 30 Вт. При одновременном зарядке ноутбука и смартфона мощность распределяется на 65 Вт и 30 Вт соответственно.

Оснащение: кабель USB-C - USB-C на 100 Вт длиной 1 м, чехол и LED-дисплей, показывающий уровень заряда, время работы, ток и напряжение.

Совместимость: MacBook Air/Pro 13 и 14", Dell XPS 13, ASUS ZenBook. Для ультрабука обеспечивает около 0,8 полного цикла зарядки, что может добавить примерно 4-5 часов работы.

Цена: от 3300 до 4400 грн.

Anker Prime 20000mAh 200W (A1336)

Корпус Anker Prime занимает немного места в рюкзаке, при этом модель имеет запас мощности для одновременной зарядки нескольких устройств.

Мощность и аккумулятор: суммарная мощность - до 200 Вт, на один USB-C - до 100 Вт. Емкость - 20 000 мАч (72 Вт·ч).

Порты: два USB-C с поддержкой до 100 Вт на входе и выходе и один USB-A до 65 Вт. Сам павербанк заряжается на мощности до 100 Вт примерно за 1 час 15 минут.

Оснащение: кабель USB-C - USB-C на 100 Вт, чехол, цветной TFT-дисплей с показателями работы и Bluetooth для управления через приложение.

Совместимость: ультрабуки, iPhone, iPad и MacBook Pro 14"/16". MacBook Pro 14” можно зарядить до 50 процентов примерно за 40 минут, а для MacBook Air хватает на один полный цикл.

Цена: от 5600 до 7200 грн.

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AceFast M33 100W 20000mAh

AceFast M33 рассчитан на ежедневное использование и имеет встроенный плоский кабель USB-C, поэтому отдельный кабель для зарядки ноутбука носить не нужно.

Мощность и аккумулятор: максимальная выходная мощность - 100 Вт, емкость - 20 000 мАч (71,1 Вт·ч).

Порты: встроенный USB-C кабель на 100 Вт, который можно использовать в качестве ремешка, дополнительный USB-C до 45 Вт и USB-A до 22,5 Вт.

Оснащение: прозрачный элемент корпуса и цветной дисплей с информацией о работе устройства.

Совместимость: Xiaomi Notebook Pro, HP Pavilion, MacBook Air M1/M2/M3. Обеспечивает около 0,75-0,8 полного цикла подзарядки ноутбука.

Цена: от 2400 до 3500 грн.

Мощные павербанки для длительных блекаутов

Модели этого класса обладают большей емкостью и мощностью, поэтому подходят для длительных отключений и зарядки энергоемких ноутбуков, в том числе игровых моделей и рабочих станций.

Cuktech 20 (P23) 210W 25000mAh

Cuktech 20 имеет корпус в форме вытянутого блока и аккумуляторы, рассчитанные на работу с высокими нагрузками.

Мощность и аккумулятор: до 140 Вт на одном порту по стандарту PD 3.1, суммарно - до 210 Вт. Емкость - 25 000 мАч (90 Вт·ч).

Порты: USB-C1 с поддержкой до 110 Вт на входе и 140 Вт на выходе, USB-C2 до 60 Вт и USB-A до 30 Вт.

Оснащение: кабель USB-C-USB-C на 240 Вт/6 А, TFT-дисплей с показателями мощности и световая индикация состояния.

Совместимость: игровые ноутбуки Lenovo Legion, ASUS ROG, Acer Predator и MacBook Pro 16". Обеспечивает примерно 1 полный цикл для MacBook Pro 16" или до 1,3 цикла для компактного ультрабука.

Цена: от 4900 до 6800 грн.

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Anker 737 GaNPrime 140W 24000mAh

Anker 737 использует GaN-архитектуру и рассчитан на зарядку устройств с высокой мощностью.

Мощность и аккумулятор: до 140 Вт на одном порту, емкость – 24 000 мАч (86,4 Вт·ч).

Порты: два USB-C с поддержкой до 140 Вт на входе и выходе и один USB-A до 18 Вт.

Оснащение: кабель USB-C - USB-C на 140 Вт, чехол, система защиты ActiveShield 2.0 и цветной дисплей.

Совместимость: MacBook Pro 16", Dell Latitude, ThinkPad. Для бизнес-ноутбуков обеспечивает около 1,1 полных цикла зарядки.

Цена: от 4270 до 5500 грн.

Romoss PEA40 Pro 65W 40000mAh

Romoss PEA40 Pro весит около 900 г, подходит для продолжительных отключений электроэнергии.

Мощность и аккумулятор: до 65 Вт, емкость - 40 000 мАч (148 Вт·ч).

Порты : двунаправленный USB-C до 65 Вт и два USB-A до 22,5 Вт.

Оснащение: цифровой LED-дисплей с уровнем заряда и зарядный кабель.

Совместимость: MacBook Air и офисные ноутбуки ASUS, Acer, Lenovo и HP с мощностью зарядки до 65 Вт. Обеспечивает около 2–2,5 полных циклов зарядки или до 15–20 часов дополнительной работы в зависимости от модели ноутбука и нагрузки.

Цена: от 3900 до 4700 грн.

Sandberg All-in-1 Powerbank 27000mAh 240W

Sandberg All-in-1 объединяет высокую мощность с емкостью 97,2 Втч, поэтому может питать даже два ноутбука одновременно.

Мощность и аккумулятор: суммарная мощность - до 240 Вт, на одном порту – до 140 Вт. Емкость – 27 000 мАч (97,2 Вт·ч).

Порты: встроенный USB-C кабель на 140 Вт, дополнительный USB-C до 100 Вт и USB-A до 22,5 Вт.

Оснащение: дополнительный USB-C - USB-C кабель и дисплей с информацией об уровне нагрузки.

Совместимость: может одновременно заряжать два ноутбука - например, MacBook Pro 16” на 140 Вт и MacBook Air на 100 Вт. Для одного ноутбука обеспечивает около 1,3-1,5 полных циклов.

Цена: от 3250 до 3990 грн.

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Как пользоваться павербанком, чтобы сохранить ресурс аккумулятора?

Чтобы павербанк не потерял емкость до следующего блэкаута, важно правильно заряжать, следить за температурой и не хранить устройство длительное время в крайних состояниях заряда.

Не нужно специально разряжать новый павербанк до 0%

Для современных литиевых аккумуляторов полный разряд перед первым использованием не необходим и может дополнительно нагружать элементы. Перед первым использованием достаточно зарядить устройство в соответствии с рекомендациями производителя.

Подключайте ноутбук к павербанку заранее

Не стоит ждать, пока аккумулятор ноутбука полностью разрядится. Подключение на уровне около 20-30 процентов позволяет избежать отключения устройства и продолжить работу без перерыва.

Используйте соответствующий кабель

Для подзарядки ноутбуков на 65-100 Вт нужен USB-C кабель, поддерживающий соответствующую мощность. Для режимов свыше 60 Вт необходим кабель с чипом E-Marker, рассчитанный на ток до 5 А. Для мощностей до 240 Вт требуется поддержка USB Power Delivery 3.1 Вт.

Не злоупотребляйте сквозной зарядкой

Если павербанк одновременно заряжается от розетки и питает ноутбук, часть энергии проходит через его внутреннюю электронику. Такой режим может увеличивать нагрев, поэтому постоянно использовать его без надобности не стоит.

Следите за температурой

При зарядке ноутбука на высокой мощности павербанк может заметно нагреваться. Не накрывайте его одеялом, не оставляйте в закрытой сумке и не кладите на мягкую поверхность – устройство должно лежать в месте, где тепло может свободно отводиться.

Храните павербанк частично заряженным

Если между блекаутами устройство долго не используется, не оставляйте его полностью разряженным или постоянно держать на 100%. Для продолжительного хранения обычно подходит частичный заряд, а сам павербанк лучше держать в сухом прохладном месте, подальше от солнца и источников тепла.

*Прим. ред.: актуальные цены на портативные зарядные устройства могут меняться - рекомендуем следить за ними у отечественных ритейлеров.