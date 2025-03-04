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Украинцы за рубежом смогут пройти НМТ: как и в каких странах можно зарегистрироваться

Вторник 04 марта 2025 17:12
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Украинцы за рубежом смогут пройти НМТ: как и в каких странах можно зарегистрироваться Фото: Проведение тестирования за рубежом (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году украинцы, которые находятся за пределами страны, получат возможность пройти национальный мультипредметный тест (НМТ) для поступления в высшие учебные заведения Украины. Сейчас уже согласовано, что тестирование будет проведено в 28 странах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Сейчас подтверждено, что НМТ будет проводиться в таких странах: Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Италия, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция. Переговоры продолжаются, и ожидается, что список локаций может увеличиться.

Регистрация на тест начнется 6 марта и продлится до 3 апреля 2025 года. Поступающие, которые планируют проходить тестирование за рубежом, смогут выбрать ближайший город из доступного перечня, а в случае изменений - изменить локацию до 8 апреля. Учитывая ограниченное количество мест в каждой локации, особенно важно не затягивать с регистрацией.

Как и в Украине, НМТ за рубежом будет проходить в специально оборудованных экзаменационных центрах с украиноязычными педагогами. Это позволит обеспечить прозрачность и справедливость тестирования для всех участников.

УЦОКО обещает информировать абитуриентов о новых локациях тестирования, поэтому стоит следить за обновлениями на официальном сайте.

Напомним, в 2025 году НМТ будет проходить с 14 мая по 25 июля. Участники будут сдавать компьютерное тестирование по трем обязательным предметам: украинскому языку, математике и истории Украины, а также одному предмету на выбор. К выборочным предметам относятся: украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия и география.

РБК-Украина рассказывало, что в Украине регистрация на НМТ-2025 продлится с 6 марта до 3 апреля. В этот период поступающим нужно будет создать персональные кабинеты и внести все необходимые данные.

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