НМТ-2025: что участникам нужно знать о месте и времени проведения

Дата, время и место проведения национального мультипредметного теста (НМТ) будут доступны в приглашениях участников, которые можно будет найти в персональных кабинетах с 4 мая для основных сессий. Участникам следует самостоятельно позаботиться, как добраться до места проведения тестирования.

О том, когда будет известно место и время проведения НМТ в 2025 году, в комментарии РБК-Украина рассказали в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

УЦОКО сообщает, что дата, время и место НМТ будут указаны в приглашениях, которые разместят в персональных кабинетах участников на официальном веб-сайте УЦОКО. Согласно Календарному плану организации и проведения НМТ в 2025 году, утвержденному приказом Министерства образования и науки Украины от 30 декабря 2024 года № 1806, приглашения для участия в основных сессиях НМТ будут доступны с 4 мая 2025 года, а для дополнительных сессий - с 11 июля 2025 года.

Действующие нормативно-правовые акты не предусматривают централизованного подвоза участников к временным экзаменационным центрам (ВЭЦ). В соответствии с Порядком проведения национального мультипредметного теста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 21 декабря 2023 года № 1547, все вопросы, связанные с доездом к ВЭЦ, участники решают самостоятельно. УЦОКО в своих информационных материалах, в частности в приглашениях, четко сообщает время и место проведения НМТ, подчеркивая запрет распространять эту информацию, учитывая риски безопасности.

Участникам рекомендуется внимательно следить за обновлениями в своих персональных кабинетах и заранее планировать маршрут к месту проведения тестирования.