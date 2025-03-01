С 6 марта стартует регистрация на НМТ-2025: что нужно знать
Регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года продлится с 6 марта по 3 апреля. В этот период абитуриенты должны создать персональный кабинет и внести необходимые данные.
О том, как зарегистрироваться для участия в НМТ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Создание персонального кабинета
6 марта на сайте УЦОКО станет доступным специальный сервис для регистрации. Поступающие могут создать персональный кабинет двумя способами:
- автоматически через "Дію" - персональные данные заполняются автоматически после отправки цифрового документа (ID-карты или загранпаспорта);
- самостоятельно через регистрационный сервис - необходимо указать личные данные вручную, выбрать тип документа, удостоверяющего личность, и указать его реквизиты.
Что нужно указать в персональном кабинете
Регистрационные данные - контактную информацию, категорию поступающего (выпускник 2025 года или прошлых лет), информацию об учебном заведении (для выпускников этого года).
Дополнительные отметки - потребность прохождения НМТ во время дополнительных сессий или создание специальных условий.
Выбор предмета - необходимо выбрать учебный предмет на выбор.
Локация сдачи теста - населенный пункт в Украине или за рубежом, где участник планирует находиться во время НМТ.
Язык тестирования - возможность сдачи отдельных предметов на языке коренного народа или национального меньшинства.
Обязательные документы
Поступающие должны загрузить сканкопии или фотокопии регистрационных документов. Их перечень формируется автоматически в соответствии с внесенными регистрационными данными.
Выпускники 2025 года должны подать справку с места учебы. В документе должно быть четко указано, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2025 году. Если в справке будет указана другая информация или отсутствуют дата и номер выдачи, регистрацию могут отменить.
Выпускники прошлых лет могут подать один из документов:
- аттестат о полном общем среднем образовании,
- диплом младшего специалиста,
- диплом профессионального младшего бакалавра,
- диплом о высшем образовании,
- выписку из ЕГЭБО, которая подтверждает наличие одного из этих документов.
Выпускники зарубежных школ 2025 года должны загрузить нотариально заверенный перевод справки из учебного заведения, подтверждающий получение полного среднего образования в этом году.
Документы, удостоверяющие личность:
- паспорт гражданина Украины или другой документ;
- в случае невозможности загрузки паспорта - выписка из ЕГДР или справка из реестра территориальной громады.
Документ о РНОКПП:
- карточка налогоплательщика, паспорт с внесенным номером или справка о присвоении идентификационного номера.
Документы можно загрузить в виде сканкопии или фотокопии. Также возможна передача цифрового документа через приложение "Дія".
С подробными требованиями к сканкопиям или фотокопиям документа можно ознакомиться по ссылке.
Особые категории поступающих
Выбор языка сдачи теста - если участник желает сдавать отдельные предметы на языке коренного народа, необходимо предоставить справку о языке обучения.
Потребность в особых условиях - для этого необходимо медицинское заключение по форме №086-3/о.
Внесение изменений в регистрационные данные
Если поступающий допустил ошибку или нуждается в изменениях, он может подать соответствующее заявление в региональный центр оценивания качества образования. В случае непредоставления необходимых документов или их несоответствия требованиям будет предложено устранить недостатки до 8 апреля.
Регистрация является обязательным этапом участия в НМТ. Абитуриентам рекомендуется заблаговременно подготовить документы, чтобы избежать проблем с регистрацией.
РБК-Украина ранее писало, что в 2025 году главным отличием национального мультипредметного теста станет обновленная программа по истории Украины. Тест будет охватывать весь курс предмета, включая современные события, в частности войну России против Украины. Это отличается от НМТ-2024, где тестирование ограничивалось материалом только до 2020 года.
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