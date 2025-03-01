С 6 марта стартует регистрация на НМТ-2025: что нужно знать

Регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года продлится с 6 марта по 3 апреля . В этот период абитуриенты должны создать персональный кабинет и внести необходимые данные.

О том, как зарегистрироваться для участия в НМТ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Создание персонального кабинета

6 марта на сайте УЦОКО станет доступным специальный сервис для регистрации. Поступающие могут создать персональный кабинет двумя способами:

автоматически через "Дію" - персональные данные заполняются автоматически после отправки цифрового документа (ID-карты или загранпаспорта);

самостоятельно через регистрационный сервис - необходимо указать личные данные вручную, выбрать тип документа, удостоверяющего личность, и указать его реквизиты.

Что нужно указать в персональном кабинете

Регистрационные данные - контактную информацию, категорию поступающего (выпускник 2025 года или прошлых лет), информацию об учебном заведении (для выпускников этого года).

Дополнительные отметки - потребность прохождения НМТ во время дополнительных сессий или создание специальных условий.

Выбор предмета - необходимо выбрать учебный предмет на выбор.

Локация сдачи теста - населенный пункт в Украине или за рубежом, где участник планирует находиться во время НМТ.

Язык тестирования - возможность сдачи отдельных предметов на языке коренного народа или национального меньшинства.

Обязательные документы

Поступающие должны загрузить сканкопии или фотокопии регистрационных документов. Их перечень формируется автоматически в соответствии с внесенными регистрационными данными.

Выпускники 2025 года должны подать справку с места учебы. В документе должно быть четко указано, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2025 году. Если в справке будет указана другая информация или отсутствуют дата и номер выдачи, регистрацию могут отменить.

Выпускники прошлых лет могут подать один из документов:

аттестат о полном общем среднем образовании,

диплом младшего специалиста,

диплом профессионального младшего бакалавра,

диплом о высшем образовании,

выписку из ЕГЭБО, которая подтверждает наличие одного из этих документов.

Выпускники зарубежных школ 2025 года должны загрузить нотариально заверенный перевод справки из учебного заведения, подтверждающий получение полного среднего образования в этом году.

Документы, удостоверяющие личность:

паспорт гражданина Украины или другой документ;

в случае невозможности загрузки паспорта - выписка из ЕГДР или справка из реестра территориальной громады.

Документ о РНОКПП:

карточка налогоплательщика, паспорт с внесенным номером или справка о присвоении идентификационного номера.

Документы можно загрузить в виде сканкопии или фотокопии. Также возможна передача цифрового документа через приложение "Дія".

С подробными требованиями к сканкопиям или фотокопиям документа можно ознакомиться по ссылке.

Особые категории поступающих

Выбор языка сдачи теста - если участник желает сдавать отдельные предметы на языке коренного народа, необходимо предоставить справку о языке обучения.

Потребность в особых условиях - для этого необходимо медицинское заключение по форме №086-3/о.

Внесение изменений в регистрационные данные

Если поступающий допустил ошибку или нуждается в изменениях, он может подать соответствующее заявление в региональный центр оценивания качества образования. В случае непредоставления необходимых документов или их несоответствия требованиям будет предложено устранить недостатки до 8 апреля.

Регистрация является обязательным этапом участия в НМТ. Абитуриентам рекомендуется заблаговременно подготовить документы, чтобы избежать проблем с регистрацией.