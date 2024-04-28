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Переоформление авто во время войны: что нужно знать и какие документы необходимы

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 23:20
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Переоформление авто во время войны: что нужно знать и какие документы необходимы Фото: переоформлять авто в Украине нужно в территориальных центрах МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Перерегистрировать автомобили в Украине можно в территориальных центрах МВД. Услуга платная, а гражданам нужно предоставить ряд документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Какие документы нужны:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • договор о купле и продаже (заключить его можно на комиссионной площадке или непосредственно в сервисном центре, это сделает администратор бесплатно);
  • техпаспорт авто;
  • заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется в сервисном центре);
  • квитанции об оплате за услуги, бланки и номера (оплата в отделении банка при сервисном центре);
  • справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если собственник продает уже не первый легковой автомобиль в текущем календарном году).

Стоит отметить, что переоформление автомобилей не является бесплатным. Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) услуга стоит 1105 гривен (сама услуга - 350 гривен, бланк свидетельства - 405 гривен, номерной знак - 350 гривен).

Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен, для прицепов - 866 гривен, мопедов - 848 гривен.

Напомним, в Украине перерегистрировать авто можно также онлайн через приложение "Дія". Сейчас в "Дії" можно продать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды, переоформление других категорий пока недоступно.

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