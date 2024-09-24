Как на Западе относятся к Путину и хочет ли он ядерной войны, - ответ российского политолога

Западные политики совершают одну из двух ошибок. Они или считают Путина слишком рациональным, таким же, как и они, либо видят в нем безумного маньяка с ядерной кнопкой в руках.

Как отметил политолог, чем дальше на запад от Украины, тем меньше политики верят в то, что Путин представляет угрозу не только для одной страны, но и для Европы в целом.

"А если не верят в угрозу, значит думают, что у Путина нет ресурсов для войны против Европы. При этом, этого же мнения многие западные дипломаты и политики придерживались до 24 февраля, мол, Путин не обладает таким количеством ресурса, чтобы оккупировать и удерживать Украину", - сказал он.

Однако это мнение не помешало российской армии начать войну, одна из целей которой – уничтожение страны в целом, напомнил Преображенский.

"То есть в нормальной ситуации надо понимать, что ты имеешь дело с маньяком, у которого, своя очень четко построенная шизофреническая логика, но с маньяком, который живет в совершенно другой реальности, чем ты. Но большинству очень трудно с этим согласиться, и большинство людей, в принципе, в жизни стремится объяснять себе поступки других людей через самих себя и через свою мотивацию. Соответственно, им кажется, что вот они бы, рационально используя ядерное оружие, могли бы нанести удар в этой ситуации", - сказал политолог.

Преображенский рассказал, что в общении с западными коллегами, спрашивает: в 2022 году, когда был шанс, что Россия проиграет, почему она не нанесла ядерный удар?

"Они говорят, она не нанесла ядерный удар, потому что у них была уверенность, что они не проиграют. Нет, это неправда, очевидно. Она не нанесла ядерный удар, потому что боится применять ядерное оружие. Потому что все, что Путин делает, делается ради того, чтобы он вечно оставался у власти в России, ну и по возможности выполнил, как ему видится, свою историческую миссию. То есть создал некое новое гигантское пространство, на котором влияла бы Россия", - считает он.

Однако Путин самого себя он ценит гораздо больше, чем не только жителей России и Украины, а саму Россию и саму Украину. "Он достаточно рационален в своем деле, чтобы понимать, что, начав ядерную войну, он сам тоже не выживет, скорее всего. И вот эти все бункеры на Алтае и так далее, этого явно недостаточно. Для того чтобы на 100% быть уверенным, что он останется живым", - говорит Преображенский.

Поэтому, считает, политолог "западные политики совершают либо одну ошибку, либо другую - они или считают Путина слишком рациональным, таким же, как и они, либо видят в нем безумного маньяка с ядерной кнопкой в руках". Он добавил, что второму образу Путин активно пытается соответствовать. К

"В итоге складывается ошибочная, однозначная ситуация - количество тех людей, которые имели дело с типажами подобных Путину, минимальное, они не могут повлиять стратегически на принятие решений. Условно говоря, если бы западным сообществом, например НАТО, руководил бы человек, который занимался борьбой с преступностью в криминальном мире большого мегаполиса, и у него был бы опыт общения вот с такими гопниками типа Владимира Путина, он бы знал, как себя вести, потому что он с таким типажом много раз сталкивался. Единственное, что этот типаж понимает - это сила, предельно жесткая сила, четкое обозначение готовности применить эту силу при любом обстоятельстве, применение этой силы по необходимости немедленно и так далее", - говорит политолог.