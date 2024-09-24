Як на Заході ставляться до Путіна і чи хоче він ядерної війни, - відповідь російського політолога

Західні політики роблять одну із двох помилок. Вони або вважають Путіна надто раціональним, таким самим, як і вони, або бачать у ньому божевільного маніяка з ядерною кнопкою в руках.

Як зазначив політолог, що далі на захід від України, то менше політики вірять у те, що Путін становить загрозу не лише для однієї країни, а й для Європи загалом.

"А якщо не вірять у загрозу, значить думають, що у Путіна немає ресурсів для війни проти Європи. При цьому, цієї ж думки багато західних дипломатів і політиків дотримувалися до 24 лютого, мовляв, Путін не має такої кількості ресурсу, щоб окупувати і утримувати Україну", - сказав він.

Однак ця думка не завадила російській армії розпочати війну, одна з цілей якої – знищення країни загалом, нагадав Преображенський.

"Тобто в нормальній ситуації треба розуміти, що ти маєш справу з маніяком, у якого своя дуже чітко побудована шизофренічна логіка, але з маніяком, який живе в зовсім іншій реальності, ніж ти. Але більшості дуже важко з цим погодитися, і більшість людей, у принципі, у житті прагне пояснювати собі вчинки інших людей через самих себе та через свою мотивацію. Відповідно, їм здається, що ось вони б, раціонально використовуючи ядерну зброю, могли б завдати удару в цій ситуації", - сказав політолог.

Преображенський розповів, що у спілкуванні із західними колегами запитує: у 2022 році, коли був шанс, що Росія програє, чому вона не завдала ядерного удару?

"Вони кажуть, вона не завдала ядерного удару, тому що у них була впевненість, що вони не програють. Ні, це неправда, очевидно. Вона не завдала ядерного удару, тому що боїться застосовувати ядерну зброю. Тому що все, що Путін робить, робиться заради того, щоб він завжди залишався при владі в Росії, ну і по можливості виконав, як йому бачиться, свою історичну місію. Тобто створив якийсь новий гігантський простір, на якому впливала б Росія", - вважає він.

Однак Путін самого себе він цінує набагато більше, ніж не лише жителів Росії та України, а й саму Росію та саму Україну. "Він досить раціональний у своїй справі, щоб розуміти, що, розпочавши ядерну війну, він сам теж не виживе, швидше за все. І ось ці всі бункери на Алтаї і так далі цього явно недостатньо. Для того щоб на 100% бути впевненим, що він залишиться живим", - каже Преображенський.

Тому, вважає, політолог "західні політики роблять або одну помилку, або іншу - вони або вважають Путіна надто раціональним, таким самим, як і вони, або вбачають у ньому божевільного маніяка з ядерною кнопкою в руках". Він додав, що другому образу Путін активно намагається відповідати. До

"У результаті складається помилкова, однозначна ситуація - кількість тих людей, які мали справу з типажами подібних до Путіна, мінімальна, вони не можуть вплинути стратегічно на прийняття рішень. Умовно кажучи, якби західною спільнотою, наприклад НАТО, керувала б людина, яка займалася боротьбою" зі злочинністю в кримінальному світі великого мегаполісу, і він мав би досвід спілкування ось із такими гопниками типу Володимира Путіна, він би знав, як поводитися, тому що він з таким типажем багато разів стикався. , гранично жорстка сила, чітке позначення готовності застосувати цю силу за будь-якої обставини, застосування цієї сили за потребою негайно тощо”, - каже політолог.