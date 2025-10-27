Как защитить персональные данные от мошенников и когда стоит бить тревогу: советы юриста

Паспортные сведения, номера телефонов, адреса, данные об имуществе - все это часто собирают государственные учреждения, банки, работодатели и частные компании. Юрист обращает внимание на то, что бесконтрольное распространение этой информации может иметь серьезные последствия для безопасности человека.

Какие риски несет разглашение персональных данных

"Распространение личной информации - это не просто нарушение приватности, а потенциальная угроза финансовой, психологической и даже физической безопасности человека", - объясняет Спектор.

По его словам, преступникам достаточно нескольких фрагментов данных - идентификационного кода, даты рождения или номера банковской карты, - чтобы оформить кредит, снять деньги или использовать чужую личность для мошеннических действий.

Кроме финансовых махинаций, персональные сведения могут стать инструментом шантажа, давления или репутационных атак - например, через публикацию частных фото или данных о состоянии здоровья.

Что говорит закон

В соответствии со ст. 32 Конституции Украины, запрещается сбор и распространение конфиденциальной информации без согласия лица, кроме случаев, определенных законом.

"Обрабатывать персональные данные можно только на законных основаниях - с согласия человека или в интересах государства, правосудия, национальной безопасности", - отмечает эксперт.

За незаконное распространение или использование персональных данных предусмотрена административная или уголовная ответственность. В случае серьезных нарушений - даже ограничение свободы согласно ст. 182 Уголовного кодекса.

Кто имеет право собирать личные данные

На законных основаниях персональные данные могут собирать банки, работодатели, государственные органы или страховые компании. В то же время каждый из них обязан обеспечить защиту собранной информации и использовать ее только для конкретной цели.

"Незаконным является сбор или распространение данных без согласия лица, если цель обработки не оправдывает объем информации или нарушаются требования безопасности", - отмечает Спектор.

Контроль за соблюдением правил осуществляет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека и суды.

Когда стоит отказаться предоставлять свои данные

Эксперт советует быть бдительными в случаях, когда:

поступают подозрительные звонки с просьбой сообщить банковские реквизиты;

онлайн-приложения требуют чрезмерных доступов;

вас просят заполнить анкеты или участвовать в "акциях" в обмен на личную информацию;

формулировка согласия на обработку данных слишком широкая или нечеткая.

Как понять, что ваши данные уже скомпрометированы

"Признаками утечки могут быть несанкционированные транзакции, оформленные кредиты или сообщения о взломе сервиса, где вы зарегистрированы", - отмечает юрист.

В таких случаях нужно немедленно сменить пароли, проверить финансовые счета и обратиться в соответствующие органы.

Как обезопасить себя

Спектор советует придерживаться нескольких правил информационной гигиены: