Как защитить персональные данные от мошенников и когда стоит бить тревогу: советы юриста

В Украине все чаще фиксируют утечки персональных данных, которые злоумышленники используют для мошенничества или шантажа. Украинцы могут защитить свои личные сведения, но нужно знать, кто имеет право их собирать и когда стоит бить тревогу.
Как защитить свои данные РБК-Украина узнало у юриста и эксперта в области правовой защиты бизнеса, инвестиций и активов физических лиц, правовых банкротства предприятий, разрешения корпоративных споров Андрея Спектора.
Паспортные сведения, номера телефонов, адреса, данные об имуществе - все это часто собирают государственные учреждения, банки, работодатели и частные компании. Юрист обращает внимание на то, что бесконтрольное распространение этой информации может иметь серьезные последствия для безопасности человека.
"Распространение личной информации - это не просто нарушение приватности, а потенциальная угроза финансовой, психологической и даже физической безопасности человека", - объясняет Спектор.
По его словам, преступникам достаточно нескольких фрагментов данных - идентификационного кода, даты рождения или номера банковской карты, - чтобы оформить кредит, снять деньги или использовать чужую личность для мошеннических действий.
Кроме финансовых махинаций, персональные сведения могут стать инструментом шантажа, давления или репутационных атак - например, через публикацию частных фото или данных о состоянии здоровья.
В соответствии со ст. 32 Конституции Украины, запрещается сбор и распространение конфиденциальной информации без согласия лица, кроме случаев, определенных законом.
"Обрабатывать персональные данные можно только на законных основаниях - с согласия человека или в интересах государства, правосудия, национальной безопасности", - отмечает эксперт.
За незаконное распространение или использование персональных данных предусмотрена административная или уголовная ответственность. В случае серьезных нарушений - даже ограничение свободы согласно ст. 182 Уголовного кодекса.
На законных основаниях персональные данные могут собирать банки, работодатели, государственные органы или страховые компании. В то же время каждый из них обязан обеспечить защиту собранной информации и использовать ее только для конкретной цели.
"Незаконным является сбор или распространение данных без согласия лица, если цель обработки не оправдывает объем информации или нарушаются требования безопасности", - отмечает Спектор.
Контроль за соблюдением правил осуществляет Уполномоченный Верховной Рады по правам человека и суды.
Эксперт советует быть бдительными в случаях, когда:
"Признаками утечки могут быть несанкционированные транзакции, оформленные кредиты или сообщения о взломе сервиса, где вы зарегистрированы", - отмечает юрист.
В таких случаях нужно немедленно сменить пароли, проверить финансовые счета и обратиться в соответствующие органы.
Спектор советует придерживаться нескольких правил информационной гигиены:
Напомним, ранее Нотариальная палата Украины сообщила о якобы утечке настоящих данных из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра во время тестирования учебной версии системы "е-Нотариат" и обратилась к министрам Михаилу Федорову и Герману Галущенко.
В Минюсте эту информацию назвали манипуляцией и призвали СМИ не распространять непроверенные данные. В Минцифры также заверили, что никакой утечки персональных данных украинцев не было.