Россия выдумала "освобождение" села Богатырь: что происходит на самом деле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера тактической группы "Угледар" подполковника Алексея Бельского.

Бельский отметил, что в субботу, 17 мая, российское Министерство обороны похвасталось "захватом села Богатырь" Донецкой области.



"Для военного руководства оккупантов выдавать желаемое за действительное - привычное явление. В марте противник отчитывался о вхождении в состав так называемого ДНР сел Константинополь и Андреевка, а 1 апреля - об "освобождении" Розлива. Отметим, что ВС Украины все еще сохраняют присутствие в каждом из этих населенных пунктов", - обратил внимание спикер.

Он рассказал, что битва за Богатырь началась 5 мая. Тогда россияне атаковали населенный пункт одновременно с 3-4 направлений. Для штурмов враги использовали бронетехнику, автомобили, багги и мотоциклы.

"Трижды штурмовые группы противника размещали российский флаг на окраинах села. Но украинские богатыри каждый раз вычищали Богатырь от оккупантов и трехцветной "тряпки", - уточнил Бельский.

После этого противник поменял тактику - штурмовиков отправляют по одному, преимущественно ночью, в специальных плащах, чтобы их было сложно заметить при помощи дронов с тепловизорами. Они двигаются по лесополосах с минимальным запасом еды и воды для того, чтобы зайти и закрепиться на окрестностях села.

"Поля и дороги неподалеку и улицы в самом населенном пункте усеяны телами подобных "одиноких приблуд". А населенный пункт Богатырь до сих пор остается под контролем военнослужащих 33 отдельной механизированной бригады тактической группы "Угледар", - подчеркнул спикер.