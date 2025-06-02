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Как западные СМИ "сдают" России украинскую территорию: разъяснение DeepState

Понедельник 02 июня 2025 21:58
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Как западные СМИ "сдают" России украинскую территорию: разъяснение DeepState Иллюстративное фото: западные СМИ постят фейки об успехах России на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Западные СМИ могут публиковать фейковые новости об успехах России в войне против Украины. Они опираются на информацию Москвы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил сооснователь и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый.

Он прокомментировал публикацию немецкого таблоида Bild о том, что Россия якобы оккупировала 18 населенных пунктов Украины за неделю.

Погорелый обратил внимание, что таблоид даже название украинских населенных пунктов написал с кучей ошибок.

"За тот промежуток времени, который они написали, неделю - нет там 18. Они даже Богатырь (село в Донецкой области - ред.) будто бы отдали в оккупацию Московии, потому что она об этом заявила", - добавил он.

По словам Погорелого, россияне часто пытаются установить свой флаг в населенном пункте, который они не контролируют. Для этого они отправляют дроны или посылают пехоту, которую быстро ликвидируют украинские защитники.

"А они (западные СМИ - ред.) все равно после заявления московитов просто отдают населенный пункт. Мы уже писали много постов по этому поводу. Мы стараемся объективно показывать ситуацию и если Богатырь будет потерян, то конечно, что мы покажем это на карте", - отметил он.

Сооснователь DeepState также обратил внимание, что украинские воины пытаются сдерживать россиян и не дать им оккупировать Богатырь.

Битва за Богатырь

Напомним, российские оккупанты в мае публиковали фейки о том, что они якобы взяли под контроль село Богатырь Донецкой области.

Но спикер тактической группы "Угледар" подполковник Алексей Бельский в комментарии РБК-Украина подчеркивал, что враг выдал желаемое за действительное.

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