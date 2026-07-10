Как отключить новую ИИ-функцию Meta для ваших фото в Instagram: гайд

Блокировка сбора данных в настройках: пошаговая инструкция

Поскольку разработчики автоматически добавили все публичные профили в базу обучения и ремиксы, действовать нужно самостоятельно.

Разработчики платформы защитили от нейросети только частные аккаунты, но для открытых страниц существует четкий алгоритм действий, перекрывающий доступ к алгоритмам:

Зайти в свой профиль Instagram и нажать на меню из трех линий в правом верхнем углу.

Найти и открыть раздел "Распространение и повторное использование" (Sharing and reuse).

Перейти к кастомизации пункта "Разрешить людям создавать контент с помощью вашего содержимого".

Полностью деактивировать отдельные переключатели разрешения как для стандартных сообщений, так и для видео Reels.

Этот простой маневр полностью лишает посторонних возможностей использовать ваше имя пользователя для создания визуальных ИИ-коллажей.

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Ограничения и нюансы работы ИИ-фильтра

Во время применения этого хака стоит учитывать два важных технических нюанса.

Во-первых, инструмент действует исключительно на будущие запросы –- если кто-то уже успел сгенерировать картинки с вашим лицом, они останутся на серверах компании.

Во-вторых, обновление базы настроек происходит волнообразно, поэтому если нужные тумблеры отсутствуют в вашем меню сегодня, они появятся после ближайшего обновления приложения.

Параллельно с этим пользователи внутри платформы могут использовать и творческие хаки новой нейросети.

В частности, в редакторе Stories появился инструмент предварительного просмотра, позволяющий бесплатно протестировать 30 новых эффектов (например, стилизацию под одноразовую пленочную камеру) еще до публикации снимка, а также генерировать полностью рабочие QR-коды прямо внутри интерфейса.