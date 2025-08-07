Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумками

Балетки с острым носком

Как известно, уже несколько сезонов в трендах балетки. Такой фасон обуви вернулся, но уже не как милый школьный вариант, а как часть эстетики конца 1990-х - начала 2000-х. Miu Miu сделали их суперострыми и при этом стильными.

"Если видишь в магазине балетки с острым носом и минималистичным дизайном - это точно намек на Miu Miu", - отметил стилист.

Андре Тан рассказал про тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Плетеная сумка

Сумки типа Jodie, Sardine, или просто плетеный формат - фирменный признак Bottega. Их сумки стали классикой. Мягкие, объемные, идеальные на каждый день.

"Если видишь в масс-маркете что-то похожее с толстыми плетеными ручками - знай, что это вдохновение Bottega", - отметил Андре Тан.

Андре Тан рассекретил, как появляются тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мини-юбка в школьном стиле

Обычно это плиссированная мини-юбка в клетку (в духе школьной формы), часто - с высокой или низкой посадкой, иногда - с пряжками, ремешками, декоративными элементами. Цвета: классическая темно-синяя, бордовая, серая, бежевая, зеленая клетка.

"Уже третий год мини не сдает позиций. Юбки с низкой посадкой, часто с ремнями и складками. Именно Miu Miu сделали из этого фетиш модной молодежи", - подчеркнул стилист.

Андре Тан про тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Большая соломенная шляпа

Соломенная шляпа - тренд, особенно летом 2025 года. Она не только защищает от солнца, но и служит стильным акцентом в образе.

"Соломенные шляпы Jacquemus - как для фотосессии в Провансе. Края - волнистые или огромные, а форма - немного преувеличена", - отметил Тан.

Андре Тан назвал тренды на лето и откуда они взялись (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка с выгнутой ручкой

Prada Cleo - одна из самых узнаваемых сумок лета 2025. Элегантная, имеет фирменную изогнутую ручку и мягкий блеск. Выглядит минималистично, но дорого.

"В масс-маркете ее активно копируют - обращай внимание на такие силуэты в черном или белом цветах", - подчеркнул Тан.

Андре Тан рассказал про тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Плетеная сумка с вышивкой

Еще один трендовый аксессуар на лето 2025 - плетеная сумка с контрастной вышивкой.

"Сумка Anagram от Loewe стала поистине культовой сумкой этим летом! Ее можно узнать по простому шрифту или вышивке. В магазинах найдешь много вариантов "в стиле Loewe" - особенно из натуральных материалов и спокойных цветах", - подытожил модельер.

Андре Тан рассказал про тренды на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)