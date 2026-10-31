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Как едут поезда из Днепра и Харькова после атак РФ: в "Укрзализныце" раскрыли детали

22:10 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: поезда из Днепра и Харькова курсируют с опозданием (Getty Images)

Многочисленные российские удары по Днепру и Харькову не остановили железнодорожное движение в регионе, однако часть поездов были переведены на мультимодальные пересадки.

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал перевозчика.

Из-за повреждений вагонов и локомотивов наибольшие изменения коснулись рейсов №40/39 из Солотвина, №6/5 из Ясини, №42/41 из Трускавца и №86/85 из Львова, задержавшихся в Днепре.

От конечных станций во Львов пассажиров подвозят дизельными и электропоездами, а дальше - другими подменными вагонами.

Все детали по конкретным пересадкам пассажиры получают через push-уведомления в мобильном приложении "Укрзализныци".

На пересадочных вокзалах работают дополнительные работники, а волонтеры World Central Kitchen обеспечивают людей горячей едой, питьевой водой и снеками.

В компании отмечают, что железнодорожники работают над восстановлением подвижного состава вместе с международными партнерами.

Тем пассажирам, для которых комбинированная логистика оказалась слишком сложной, предлагают возможность полностью вернуть деньги за билеты онлайн на специальном сервисе "Укрзализныци".

Актуальную информацию обо всех изменениях в движении можно проверить в официальном приложении и на ресурсах компании.

Напомним, что из-за постоянных атак РФ на вокзал в Днепре "Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов.

Из-за вражеских ударов по гражданской инфраструктуре и локомотивам фиксируются существенные сбои в графике движения рейсов, следующих из города и в него.

Кроме того, российская армия 29 октября нанесла серию ударов по гражданским объектам в Днепре, Чернигове, Кременчуге и Запорожье.

Тогда оккупанты ударили по перрону с пассажирами в Днепре, что привело к десяткам погибших и раненых, среди которых есть дети.

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