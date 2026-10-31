Как едут поезда из Днепра и Харькова после атак РФ: в "Укрзализныце" раскрыли детали

Из-за повреждений вагонов и локомотивов наибольшие изменения коснулись рейсов №40/39 из Солотвина, №6/5 из Ясини, №42/41 из Трускавца и №86/85 из Львова, задержавшихся в Днепре.

От конечных станций во Львов пассажиров подвозят дизельными и электропоездами, а дальше - другими подменными вагонами.

Все детали по конкретным пересадкам пассажиры получают через push-уведомления в мобильном приложении "Укрзализныци".

На пересадочных вокзалах работают дополнительные работники, а волонтеры World Central Kitchen обеспечивают людей горячей едой, питьевой водой и снеками.

В компании отмечают, что железнодорожники работают над восстановлением подвижного состава вместе с международными партнерами.

Тем пассажирам, для которых комбинированная логистика оказалась слишком сложной, предлагают возможность полностью вернуть деньги за билеты онлайн на специальном сервисе "Укрзализныци".

Актуальную информацию обо всех изменениях в движении можно проверить в официальном приложении и на ресурсах компании.