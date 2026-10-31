Як їдуть поїзди з Дніпра та Харкова після атак РФ: в "Укрзалізниці" розкрили деталі

Численні російські удари по Дніпру та Харкову не зупинили залізничний рух у регіоні, проте частину поїздів перевели на мультимодальні пересадки.
Про це завив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал перевізника.
Через пошкодження вагонів і локомотивів найбільші зміни торкнулися рейсів № 40/39 із Солотвина, № 6/5 з Ясіні, № 42/41 із Трускавця та № 86/85 зі Львова, які затрималися в Дніпрі.
Від кінцевих станцій до Львова пасажирів підвозять дизельними та електропоїздами, а далі - іншими підмінними вагонами.
Усі деталі щодо конкретних пересадок пасажири отримують через push-сповіщення у мобільному застосунку "Укрзалізниці".
На пересадкових вокзалах працюють додаткові працівники, а волонтери World Central Kitchen забезпечують людей гарячою їжею, питною водою та снеками.
У компанії зазначають, що залізничники працюють над відновленням рухомого складу спільно з міжнародними партнерами.
Тим пасажирам, для яких комбінована логістика виявилася занадто складною, пропонують можливість повністю повернути кошти за квитки онлайн на спеціальному сервісі "Укрзалізниці".
Актуальну інформацію про всі зміни в русі можна перевірити в офіційному застосунку та на ресурсах компанії.
Нагадаємо, що через постійні атаки РФ на вокзал у Дніпрі "Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів.
Через ворожі удари по цивільній інфраструктурі та локомотивах фіксуються суттєві збої в графіку руху рейсів, які прямують з міста та до нього.
Крім того, російська армія 29 жовтня завдала серії ударів по цивільних об'єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі.
Тоді окупанти вдарили по перону з пасажирами в Дніпрі, що призвело до десятків загиблих і поранених, серед яких є діти.