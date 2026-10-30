УЗ предупреждает о задержках поездов из-за постоянных атак РФ на вокзал в Днепре

Из-за вражеских атак на вокзал и локомотивы возможны существенные задержки поездов из Днепра и в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В компании отметили, что железнодорожники работают над сохранением движения, но ситуация безопасная влияет на график.

Пассажиров просят следить за обновлениями движения поездов на сайте УЗ Веземо.

Если из-за ситуации вы решили отменить поездку, можно оформить претенциозный возврат билета со 100% компенсацией.

В "Укрзализныце" отметили, что в случае объявления эвакуации в поезде нужно внимательно слушать указания бригады и немедленно отойти от вагонов минимум на 200 метров.

На вокзалах при воздушной тревоге необходимо сразу направляться в укрытие и не тянуть ради собственной безопасности.