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Как признание государством-спонсором терроризма уже влияет на Россию: ответ Подоляка

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Признание России государством-спонсором терроризма уже существенно влияет на ее внешнюю политику, в частности в экономической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в телемарафоне.

По его словам, благодаря тому, что ряд партнеров признал РФ государством-спонсором терроризма или государством-террористом, она лишилась своего экономического суверенитета, поскольку напрямую не может купить в любой стране ключевые технологические продукты, в том числе и для ремонта своей военной техники.

"Ну тех же самолетов, например. То есть она сегодня может купить что-то где-то только через посредников. А статус страны-спонсора терроризма даже этих посредников убирает и там остаются только криминальные посредники. А это и другое ценообразование, и другие возможности, и постоянный мониторинг со стороны мировых аудиторов. То есть Россия все меньше и меньше имеет возможностей эффективно вести свою внешнюю экономическую политику", - отметил Подоляк.

Он также добавил, что такие статусы также ограничивают круг стран, которые согласятся сотрудничать с Россией в экономической сфере.

"Сегодня санкции ограничивают возможности России, а статус юридический страны-спонсора терроризма еще больше ограничивает эти возможности. И страны, которые занимают нейтральную позицию, в том числе насчет санкций, они будут очень долго думать, нужно ли иметь определенные экономические отношения с Россией, потому что другие государства, которые считают РФ страной-спонсором терроризма, не будут с этой страной иметь теплые отношения", - объяснил советник руководителя ОП.

Напомним, 23 ноября Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

Также похожие решения приняли НАТО, Нидерланды и Польша.

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