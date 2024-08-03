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Из оккупации в Херсонской области вывезли еще восьмерых детей

Херсон, Суббота 03 августа 2024 13:33
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Из оккупации в Херсонской области вывезли еще восьмерых детей Фото: из оккупации эвакуировали 8 херсонских детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из оккупированной части Херсонской области вывезли еще 8 детей. Они уже находятся на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Из оккупации удалось вернуть пятерых девочек и трех мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет.

"Детей встретили на родной земле и все ужасы для них уже позади. Сейчас они вместе со своими родителями находятся в безопасности. Получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - говорится в сообщении.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию возвращено уже 162 ребенка из Херсонской области.

Возвращение украинских детей

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Россия незаконно увезла более 19 тысяч украинских детей.

Следует отметить, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по делу о депортации украинских детей. В недавних пакетах санкций Европейский союз ввел ограничения против лиц, причастных к депортации украинских детей. Речь идет о гражданах России и Белоруссии.

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Херсонская область Эвакуация Дети
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