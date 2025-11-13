RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Как будут выключать свет в Киеве 14 ноября: ДТЭК обновил графики

Иллюстративное фото: в Киеве 14 ноября будут действовать графики отключения света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 14 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения продлятся до 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Согласно обновленным графикам, завтра свет будут выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 18:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 03:30 до 07:30 и с 14:00 до 18:00.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 14 ноября (t.me/dtek_ua)

 

Массированный удар по энергетике Украины

Напомним, в Украине усилили отключения после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября с применением дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".

Согласно сообщению "Центрэнерго", этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики начинали восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

В понедельник, 10 ноября россияне продолжили наносить удары по энергообъектам. Уже 11 ноября Россия осуществила очередную атаку на энергетические объекты в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевГрафики отключения светаОтключения света