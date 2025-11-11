Как будут выключать свет в Киеве 12 ноября: появились графики

В Киеве завтра, 12 ноября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отключение света в Украине

Напомним, Россия снова начала массированно атаковать энергетические объекты Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Кроме того, отключения света стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 12 ноября, снова будут действовать отключения электроэнергии по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток.

По информации компании, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения: