Как будут выключать свет в Киеве 12 ноября: появились графики
В Киеве завтра, 12 ноября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 4 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 12 ноября (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Украине
Напомним, Россия снова начала массированно атаковать энергетические объекты Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.
Кроме того, отключения света стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".
"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили генерировать электроэнергию.
Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 12 ноября, снова будут действовать отключения электроэнергии по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток.
По информации компании, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;
- с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.