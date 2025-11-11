ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как будут выключать свет в Киеве 12 ноября: появились графики

Киев, Вторник 11 ноября 2025 20:47
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 12 ноября: появились графики Фото: обнародованы графики отключений света в Киеве 12 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 12 ноября, будут действовать графики отключений света. Электроснабжение могут ограничивать на период до 4 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:30, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 12 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, Россия снова начала массированно атаковать энергетические объекты Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Кроме того, отключения света стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 12 ноября, снова будут действовать отключения электроэнергии по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток.

По информации компании, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа