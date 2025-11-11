Як вимикатимуть світло у Києві 12 листопада: з'явилися графіки

У Києві завтра, 12 листопада, діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Фото: графіки відключень світла для Києва на 12 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, Росія знову почала масовано атакувати енергетичні об'єкти України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Окрім того, відключення світла стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 12 листопада, знову діятимуть відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби.

За інформацією компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження: