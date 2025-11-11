Як вимикатимуть світло у Києві 12 листопада: з'явилися графіки
У Києві завтра, 12 листопада, діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 12 листопада (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, Росія знову почала масовано атакувати енергетичні об'єкти України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Окрім того, відключення світла стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".
"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.
Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 12 листопада, знову діятимуть відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби.
За інформацією компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
- з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.