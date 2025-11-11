ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Як вимикатимуть світло у Києві 12 листопада: з'явилися графіки

Київ, Вівторок 11 листопада 2025 20:47
UA EN RU
Як вимикатимуть світло у Києві 12 листопада: з'явилися графіки Фото: оприлюднено графіки відключень світла у Києві 12 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завтра, 12 листопада, діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, завтра світло планують вимикати таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 12 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, Росія знову почала масовано атакувати енергетичні об'єкти України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Окрім того, відключення світла стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.

Як повідомили в "Укренерго", в Україні завтра, 12 листопада, знову діятимуть відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби.

За інформацією компанії, через російські удари по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.
Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Корупція в енергетиці. Незаконно отримані гроші передавали Чернишову, - джерела
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа