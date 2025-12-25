Как выглядеть стильно на Рождество 2025: Лилия Ребрик показала идеальный "лук"

Какой "лук" выбрала Ребрик

Особенности платья

Платье выполнено в стиле Baby Doll с приталенным лифом и пышной мини-юбкой, что создает эффект легкости и движения. Лиф с квадратным вырезом сочетается с белой вставкой, которая подчеркивает линию плеч и освежает лицо.

Бархатная ткань добавляет образу роскоши и праздничного настроения, а многослойность благодаря белым элементам создает ощущение объема и динамики.

Лилия Ребрик (скриншот)

Универсальность и практичность

Платье подойдет как для семейного торжества, так и для корпоратива. Черно-белая палитра сочетает сдержанность и праздничность одновременно, а фактурный бархат делает образ теплым и роскошным.

Лилия Ребрик продемонстрировала, что рождественский и новогодний лук может быть элегантным и одновременно актуальным, делая ставку на фасон и текстуру ткани, а не только на яркие цвета.

Ребрик показала платье на Рождество и Новый год (скриншот)

Дополнительные акценты

Для завершения образа телеведущая выбрала босоножки на тонких ремешках, что добавляет изящества.

Легкий макияж и минималистичные украшения позволяют платью оставаться главным элементом лука, а возможность добавить яркие акценты обеспечивает гибкость стиля под любое праздничное мероприятие.

Лилия Ребрик задает тренды (скриншот)

Почему этот образ подходит для Рождества

Образ Лилии Ребрик идеально подходит для Рождества благодаря сочетанию элегантности и праздничной атмосферы. Черно-белая палитра создает классический и сдержанный вид, а бархатная ткань добавляет роскоши и тепла, что особенно уместно для зимних праздников.

Фасон Baby Doll с приталенным лифом и пышной юбкой не стесняет движений, поэтому образ выглядит легким и игривым - именно то, что нужно для праздничной вечеринки или семейного застолья.

Белая вставка в верхней части лифа подчеркивает плечи и освежает лицо, добавляя образу современности.

Кроме того, платье легко сочетается с аксессуарами: босоножки или туфли на каблуке и минималистичные украшения делают образ завершенным, а золотые детали или красная помада помогут добавить яркий праздничный акцент.

Такой "лук" сочетает сдержанную классику и праздничный шик, делая его универсальным решением для любого рождественского мероприятия.

"Лук" Лилии Ребрик (скриншот)