Как выглядеть стильно на Рождество 2025: Лилия Ребрик показала идеальный "лук"

Лилия Ребрик показала праздничный образ на Рождество 2025 от украинского дизайнера Андре Тана. Черно-белое платье сочетает элегантность и легкость движений и идеально подходит для праздничной вечеринки или семейного праздника.
Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Особенности платья
Платье выполнено в стиле Baby Doll с приталенным лифом и пышной мини-юбкой, что создает эффект легкости и движения. Лиф с квадратным вырезом сочетается с белой вставкой, которая подчеркивает линию плеч и освежает лицо.
Бархатная ткань добавляет образу роскоши и праздничного настроения, а многослойность благодаря белым элементам создает ощущение объема и динамики.
Универсальность и практичность
Платье подойдет как для семейного торжества, так и для корпоратива. Черно-белая палитра сочетает сдержанность и праздничность одновременно, а фактурный бархат делает образ теплым и роскошным.
Лилия Ребрик продемонстрировала, что рождественский и новогодний лук может быть элегантным и одновременно актуальным, делая ставку на фасон и текстуру ткани, а не только на яркие цвета.
Дополнительные акценты
Для завершения образа телеведущая выбрала босоножки на тонких ремешках, что добавляет изящества.
Легкий макияж и минималистичные украшения позволяют платью оставаться главным элементом лука, а возможность добавить яркие акценты обеспечивает гибкость стиля под любое праздничное мероприятие.
Образ Лилии Ребрик идеально подходит для Рождества благодаря сочетанию элегантности и праздничной атмосферы. Черно-белая палитра создает классический и сдержанный вид, а бархатная ткань добавляет роскоши и тепла, что особенно уместно для зимних праздников.
Фасон Baby Doll с приталенным лифом и пышной юбкой не стесняет движений, поэтому образ выглядит легким и игривым - именно то, что нужно для праздничной вечеринки или семейного застолья.
Белая вставка в верхней части лифа подчеркивает плечи и освежает лицо, добавляя образу современности.
Кроме того, платье легко сочетается с аксессуарами: босоножки или туфли на каблуке и минималистичные украшения делают образ завершенным, а золотые детали или красная помада помогут добавить яркий праздничный акцент.
Такой "лук" сочетает сдержанную классику и праздничный шик, делая его универсальным решением для любого рождественского мероприятия.
