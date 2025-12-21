ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовками

Воскресенье 21 декабря 2025 10:15
UA EN RU
Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовками Анастасия Цимбалару (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Анастасия Цимбалару показала зимний городской образ в стиле спорт-шик, соединив яркий пуховик, спортивный костюм с цветными блоками и кроссовки. Такой "лук" выглядит стильно и в то же время практично для холодного времени года.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Цимбалару

Акцент на ярких цветах и функциональности

Основой образа стал спортивный костюм в стиле color-blocking. В комплекте гармонично сочетаются насыщенный фиолетовый, сдержанный серый и классический черный цвет.

Такая комбинация выглядит современно и одновременно универсально, позволяя легко адаптировать "лук" под разные обстоятельства.

Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовкамиАнастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Свободный крой брюк и ветровки обеспечивает комфорт и свободу движений, что является ключевым элементом современного повседневного гардероба.

Для дополнительного тепла и создания выразительного акцента Анастасия дополнила образ укороченным пуховиком ярко-синего цвета.

Объемный силуэт верхней одежды не только придает актуальную фактурность, но и подчеркивает тренд на многослойность, остающийся актуальным уже несколько сезонов подряд.

Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовкамиЦимбалару показала стильный спортивный образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Смелые аксессуары и обувь

Особое внимание в образе привлекает обувь. Актриса выбрала замшевые кроссовки насыщенного зеленого цвета с белыми полосами.

Такой выбор создает яркий контраст с основной палитрой костюма и демонстрирует уверенное умение звезды экспериментировать с цветом, не перегружая образ.

Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовками"Лук" Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Завершающим штрихом стала вязаная шапка-бини нежного лавандового оттенка. Она смягчает общий вид и придает образу женственности, одновременно сохраняя его расслабленный, спортивный характер.

Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовкамиЦимбалару задает тренды (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Бьюти-детали

Анастасия сделала ставку на естественность: волосы оставила распущенными, уложив их в легкие волны, гармонично дополняющие непринужденное настроение образа. Макияж - минималистичный, в нюдовых оттенках, с акцентом на ровный тон кожи и свежий вид.

Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовкамиАктриса показала, как можно выделиться зимой (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Образ Анастасии Цимбалару - наглядный пример того, как спорт-шик может выглядеть стильно, современно и одновременно функционально.

Сочетание цветовых блоков, комфортных силуэтов и смелых деталей делает этот лук удачным вариантом для ежедневных выходов в городе, прогулок или неформальных встреч.

Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовкамиЦимбалару показала стильный "лук" (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Россия ночью запустила по Украине почти 100 дронов: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила по Украине почти 100 дронов: сколько сбила ПВО
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ