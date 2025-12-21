Спорт-шик для зимы 2026: образ Анастасии Цимбалару с пуховиком и кроссовками

Актриса Анастасия Цимбалару показала зимний городской образ в стиле спорт-шик, соединив яркий пуховик, спортивный костюм с цветными блоками и кроссовки. Такой "лук" выглядит стильно и в то же время практично для холодного времени года.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Цимбалару

Акцент на ярких цветах и функциональности

Основой образа стал спортивный костюм в стиле color-blocking. В комплекте гармонично сочетаются насыщенный фиолетовый, сдержанный серый и классический черный цвет.

Такая комбинация выглядит современно и одновременно универсально, позволяя легко адаптировать "лук" под разные обстоятельства.

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Свободный крой брюк и ветровки обеспечивает комфорт и свободу движений, что является ключевым элементом современного повседневного гардероба.

Для дополнительного тепла и создания выразительного акцента Анастасия дополнила образ укороченным пуховиком ярко-синего цвета.

Объемный силуэт верхней одежды не только придает актуальную фактурность, но и подчеркивает тренд на многослойность, остающийся актуальным уже несколько сезонов подряд.

Цимбалару показала стильный спортивный образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Смелые аксессуары и обувь

Особое внимание в образе привлекает обувь. Актриса выбрала замшевые кроссовки насыщенного зеленого цвета с белыми полосами.

Такой выбор создает яркий контраст с основной палитрой костюма и демонстрирует уверенное умение звезды экспериментировать с цветом, не перегружая образ.

"Лук" Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Завершающим штрихом стала вязаная шапка-бини нежного лавандового оттенка. Она смягчает общий вид и придает образу женственности, одновременно сохраняя его расслабленный, спортивный характер.

Цимбалару задает тренды (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Бьюти-детали

Анастасия сделала ставку на естественность: волосы оставила распущенными, уложив их в легкие волны, гармонично дополняющие непринужденное настроение образа. Макияж - минималистичный, в нюдовых оттенках, с акцентом на ровный тон кожи и свежий вид.

Актриса показала, как можно выделиться зимой (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Образ Анастасии Цимбалару - наглядный пример того, как спорт-шик может выглядеть стильно, современно и одновременно функционально.

Сочетание цветовых блоков, комфортных силуэтов и смелых деталей делает этот лук удачным вариантом для ежедневных выходов в городе, прогулок или неформальных встреч.

Цимбалару показала стильный "лук" (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)