Как выглядит разрушенное россиянами здание Херсонской ОВА изнутри: появились фото

В начале июня российские оккупанты своими ударами разрушили здание Херсонской ОВА. Появились фото здания изнутри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Facebook.
Он напомнил, что по зданию россияне несколько раз запускали ракеты, а также управляемые авиабомбы.
Фото: здание Херсонской ОВА разрушено из-за ударов россиян (facebook.com/urij.sobolevs.kij.373806)
"После деоккупации города это здание не использовалось ни в гражданских, ни в военных целях. Здание было пустым", - добавил Соболевский.
Он отметил, что такая атака - очередной теракт со стороны россиян, поскольку здание ОВА окружено жилыми домами. Во время одной из атак по многоэтажке попал КАБ.
Напомним, 5 июня российские оккупанты два раза ударили по зданию Херсонской областной военной администрации управляемыми авиабомбами.
В результате второго "прилета" здание было фактически уничтожено.
После атаки россияне нафантазировали, что в здании обладминистрации был так называемый "пункт управления беспилотниками" и "иностранные наемники".
В Центре противодействия дезинформации назвали такой вброс типичной пропагандистской ложью.