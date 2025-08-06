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Как выглядит разрушенное россиянами здание Херсонской ОВА изнутри: появились фото

Фото: оккупанты разрушили здание Херсонской ОВА (facebook.com/urij.sobolevs.kij.373806)
Автор: Иван Носальский

В начале июня российские оккупанты своими ударами разрушили здание Херсонской ОВА. Появились фото здания изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Facebook.

Он напомнил, что по зданию россияне несколько раз запускали ракеты, а также управляемые авиабомбы. 

 

Фото: здание Херсонской ОВА разрушено из-за ударов россиян (facebook.com/urij.sobolevs.kij.373806)

"После деоккупации города это здание не использовалось ни в гражданских, ни в военных целях. Здание было пустым", - добавил Соболевский. 

Он отметил, что такая атака - очередной теракт со стороны россиян, поскольку здание ОВА окружено жилыми домами. Во время одной из атак по многоэтажке попал КАБ. 

Удары по зданию Херсонской ОВА

Напомним, 5 июня российские оккупанты два раза ударили по зданию Херсонской областной военной администрации управляемыми авиабомбами.

В результате второго "прилета" здание было фактически уничтожено.

После атаки россияне нафантазировали, что в здании обладминистрации был так называемый "пункт управления беспилотниками" и "иностранные наемники".

В Центре противодействия дезинформации назвали такой вброс типичной пропагандистской ложью.

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ХерсонАвиаударыВойна в УкраинеРакетный удар