Як виглядає зруйнована росіянами будівля Херсонської ОВА зсередини: з'явилися фото

Він нагадав, що по будівлі росіяни кілька разів запускали ракети, а також керовані авіабомби.

Фото: будівля Херсонської ОВА зруйнована через удари росіян (facebook.com/urij.sobolevs.kij.373806)

"Після деокупації міста ця будівля не використовувалася ні в цивільних, ні у військових цілях. Будівля була порожньою", - додав Соболевський.

Він зазначив, що така атака - черговий теракт з боку росіян, оскільки будівля ОВА оточена житловими будинками. Під час однієї з атак по багатоповерхівці влучив КАБ.