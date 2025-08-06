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Як виглядає зруйнована росіянами будівля Херсонської ОВА зсередини: з'явилися фото

Фото: окупанти зруйнували будівлю Херсонської ОВА (facebook.com/urij.sobolevs.kij.373806)
Автор: Іван Носальський

На початку червня російські окупанти своїми ударами зруйнували будівлю Херсонської ОВА. З'явилися фото будівлі зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського у Facebook.

Він нагадав, що по будівлі росіяни кілька разів запускали ракети, а також керовані авіабомби.

 

Фото: будівля Херсонської ОВА зруйнована через удари росіян (facebook.com/urij.sobolevs.kij.373806)

"Після деокупації міста ця будівля не використовувалася ні в цивільних, ні у військових цілях. Будівля була порожньою", - додав Соболевський.

Він зазначив, що така атака - черговий теракт з боку росіян, оскільки будівля ОВА оточена житловими будинками. Під час однієї з атак по багатоповерхівці влучив КАБ.

Удари по будівлі Херсонської ОВА

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти двічі вдарили по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації керованими авіабомбами.

Унаслідок другого "прильоту" будівлю було фактично знищено.

Після атаки росіяни нафантазували, що в будівлі обладміністрації був так званий "пункт управління безпілотниками" та "іноземні найманці".

У Центрі протидії дезінформації назвали такий вкид типовою пропагандистською брехнею.

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ХерсонАвіаудариВійна в УкраїніРакетний удар