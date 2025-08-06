Как выглядит разрушенное россиянами здание Херсонской ОВА изнутри: появились фото

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Facebook .

Он напомнил, что по зданию россияне несколько раз запускали ракеты, а также управляемые авиабомбы.

Фото: здание Херсонской ОВА разрушено из-за ударов россиян (facebook.com/urij.sobolevs.kij.373806)

"После деоккупации города это здание не использовалось ни в гражданских, ни в военных целях. Здание было пустым", - добавил Соболевский.

Он отметил, что такая атака - очередной теракт со стороны россиян, поскольку здание ОВА окружено жилыми домами. Во время одной из атак по многоэтажке попал КАБ.