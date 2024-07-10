Как выглядит уничтоженный российский склад на мысе Фиолент в Крыму: спутниковые снимки

На опубликованных кадрах можно увидеть, что до взрывов на мысе находилось четыре помещения. А на фото после инцидента - одно из построек полностью разрушено.

По одной из версий, в здании находился склад боеприпасов, по другой - беспилотников "Шахед/Герань".

Напомним, 1 июля в Севастополе сообщалось о взрывах. Тогда, по данным местных, прилетело в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона. Кроме того удар был нанесен удар по воинской части в районе села Флотское.

Позже командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил, что 1 июля украинские пилоты нанесли удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

Взрывы на военных объектах РФ в Крыму

Заметим, что на территории временно оккупированного Крыма в последние месяцы раздаются взрывы. Это результат действий и ударов Сил обороны или других операций. В частности, недавно был нанесен удар по российскому Центру космической слежки и связи.

А вот в концев районе мыса Чауда в Крыму разгорелся сильный пожар. Там находятся военные объекты окупантов, в том числе место пуска "Шахедов".

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