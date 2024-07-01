Над Севастополем поднялся дым: в сети пишут о "прилете" в районе дислокации ПВО (видео)

В небе Севастополя сегодня, 1 июля, вечером виднеется дым. Вероятно, в городе был "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

Также в "Крымском ветре" утверждают, что был нанесен удар по военной части в районе села Флотское.

Согласно неподтвержденной информации, "прилетело" в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона.

По информации канала, в Севастополе было слышно несколько громких взрывов. Затем над городом поднялся дым.

Взрывы в Крыму

Отметим, что украинские защитники регулярно наносят удары по военным объектам россиян на территории временно оккупированного Крыма. Для этого используется дальнобойное вооружение западного и украинского производства.

В частности, вчера, 30 июня в сети писали о "прилете" в Щелкино на территории полуострова.

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