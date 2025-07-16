Как выглядит гражданская жена Конора Макгрегора, которой он не прекращает изменять

Пока мир обсуждает новые обвинения в домогательствах в адрес Конора Макгрегора, его гражданская жена Ди Девлин, с которой они вместе почти 15 лет и воспитывают четверых детей, традиционно хранит молчание. Несмотря на многочисленные скандалы, измены и публичные унижения, женщина остается рядом со скандальным чемпионом.
Что известно о той, которой Макгрегор не прекращает изменять? Узнайте в материале на РБК-Украина.
Ди Девлин и Конор Макгрегор познакомились еще в 2008 году. Ей было 20, ему - 19.
Они только начинали взрослую жизнь: Ди работала официанткой, а Конор только решил покинуть сантехническое дело ради карьеры в смешанных единоборствах.
Искра между ними вспыхнула сразу. Сначала жили с родителями Конора, потом - в маленькой съемной квартире.
Все финансовые заботы легли на плечи Ди: она обеспечивала быт, пока Конор жил на скромное пособие по безработице и ежедневно тренировался. Но она верила - и это изменило все.
Ди возила его на тренировки, кормила в соответствии со спортивным режимом, тратила последние копейки, чтобы приготовить правильные блюда.
Она поддерживала Конора даже тогда, когда сам он терял веру в себя. И в конце концов - он начал побеждать.
Со славой пришли большие деньги. Конор, который раньше не имел возможности дарить подарки, теперь радовал Ди драгоценностями и роскошными авто.
После обретенной славы в их жизни появились и дети. В 2017 году родился первенец - сын Конор-младший, в 2019-м - дочь Кройя, в 2021 и 2023 годах - еще двое сыновей, Риан и Мак.
Однако официальной женой Ди до сих пор не стала. Предложение Конор сделал лишь в 2020-м, спустя 12 лет после знакомства, но свадьбы так и не было.
Предположительно, одной из причин стали сексуальные скандалы, в которые боец попадал регулярно.
Еще до помолвки в сеть попало видео, на котором Конор якобы спит рядом с неизвестной девушкой.
Несмотря на предположение о фейке, фанаты узнали его по дорогим часам.
Следующая громкая история произошла на Корсике: Макгрегор, отдыхая с семьей, поехал в клуб, где приставал к женщине и даже обнажился. Его задержала полиция, но впоследствии отпустила.
В 2024 году все стало еще серьезнее: суд признал Конора виновным в изнасиловании, которое произошло еще в 2018-м - когда Ди была беременна вторым ребенком.
Конор не отрицал сексуальный контакт, но настаивал, что все было по согласию.
В то же время эксперты подтвердили, что женщина получила тяжелые повреждения. Макгрегору присудили компенсацию в 250 тысяч евро.
Ди присутствовала в зале суда и снова поддержала Конора.
"Мы с моим мужем создали прекрасную жизнь вместе. Я люблю его, я доверяю ему и верю ему! У нас четверо прекрасных детей, и их улыбающиеся лица - свидетельство того, каким человеком является Конор и кем мы являемся. Никто не имеет права комментировать наши отношения", - написала она в соцсетях.
Ди также обратилась к пострадавшей женщине - Никите Хенд - с резким заявлением.
"У этой женщины есть парень и ребенок, но она присылает свои провокационные фото мужу другой женщины, у которого тоже есть семья и вскоре родится еще один ребенок. Она говорит, что знает меня, но снова и снова присылает ему сообщения и фото. С субботы до понедельника - три дня подряд, во время запоя. Что ты за женщина? Мои сыновья будут предупреждены, что такие, как ты, существуют", - говорила она.
Недавно скандал разразился с новой силой - рэперша Азилия Бэнкс заявила, что Конор присылал ей обнаженные фото и писал непристойные сообщения.
По ее словам, их обмен "нюдсами" продолжался с 2016 года. Певица выложила скриншоты с сообщением.
"Как ты можешь присылать девушке такую фотку, а потом угрожать ей, чтобы она ее не публиковала? Это харам", - подписала она снимки.
Несмотря на все, Ди Девлин, кажется, готова быть с Макгрегором и в горе, и в радости, и даже в суде.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Конора Макгрегора, People.