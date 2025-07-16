Как выглядит гражданская жена Конора Макгрегора, которой он не прекращает изменять

История любви Ди Девлин и Конора Макгрегора

Ди Девлин и Конор Макгрегор познакомились еще в 2008 году. Ей было 20, ему - 19.

Они только начинали взрослую жизнь: Ди работала официанткой, а Конор только решил покинуть сантехническое дело ради карьеры в смешанных единоборствах.

Искра между ними вспыхнула сразу. Сначала жили с родителями Конора, потом - в маленькой съемной квартире.

Все финансовые заботы легли на плечи Ди: она обеспечивала быт, пока Конор жил на скромное пособие по безработице и ежедневно тренировался. Но она верила - и это изменило все.

Конор Макгрегор с женой (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Ди возила его на тренировки, кормила в соответствии со спортивным режимом, тратила последние копейки, чтобы приготовить правильные блюда.

Она поддерживала Конора даже тогда, когда сам он терял веру в себя. И в конце концов - он начал побеждать.

Со славой пришли большие деньги. Конор, который раньше не имел возможности дарить подарки, теперь радовал Ди драгоценностями и роскошными авто.

Конор Макгрегор с женой (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

После обретенной славы в их жизни появились и дети. В 2017 году родился первенец - сын Конор-младший, в 2019-м - дочь Кройя, в 2021 и 2023 годах - еще двое сыновей, Риан и Мак.

Однако официальной женой Ди до сих пор не стала. Предложение Конор сделал лишь в 2020-м, спустя 12 лет после знакомства, но свадьбы так и не было.

Конор Макгрегор с женой и детьми (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Предположительно, одной из причин стали сексуальные скандалы, в которые боец попадал регулярно.

Скандалы, измена и... прощение

Еще до помолвки в сеть попало видео, на котором Конор якобы спит рядом с неизвестной девушкой.

Несмотря на предположение о фейке, фанаты узнали его по дорогим часам.

Следующая громкая история произошла на Корсике: Макгрегор, отдыхая с семьей, поехал в клуб, где приставал к женщине и даже обнажился. Его задержала полиция, но впоследствии отпустила.

Конор Макгрегор с женой и детьми (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

В 2024 году все стало еще серьезнее: суд признал Конора виновным в изнасиловании, которое произошло еще в 2018-м - когда Ди была беременна вторым ребенком.

Конор не отрицал сексуальный контакт, но настаивал, что все было по согласию.

В то же время эксперты подтвердили, что женщина получила тяжелые повреждения. Макгрегору присудили компенсацию в 250 тысяч евро.

Ди присутствовала в зале суда и снова поддержала Конора.

"Мы с моим мужем создали прекрасную жизнь вместе. Я люблю его, я доверяю ему и верю ему! У нас четверо прекрасных детей, и их улыбающиеся лица - свидетельство того, каким человеком является Конор и кем мы являемся. Никто не имеет права комментировать наши отношения", - написала она в соцсетях.

Конор Макгрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Ди также обратилась к пострадавшей женщине - Никите Хенд - с резким заявлением.

"У этой женщины есть парень и ребенок, но она присылает свои провокационные фото мужу другой женщины, у которого тоже есть семья и вскоре родится еще один ребенок. Она говорит, что знает меня, но снова и снова присылает ему сообщения и фото. С субботы до понедельника - три дня подряд, во время запоя. Что ты за женщина? Мои сыновья будут предупреждены, что такие, как ты, существуют", - говорила она.

Новый скандал с обвинениями

Недавно скандал разразился с новой силой - рэперша Азилия Бэнкс заявила, что Конор присылал ей обнаженные фото и писал непристойные сообщения.

По ее словам, их обмен "нюдсами" продолжался с 2016 года. Певица выложила скриншоты с сообщением.

Азилия Бэнкс (фото: instagram.com/azealiabanksforever)

"Как ты можешь присылать девушке такую фотку, а потом угрожать ей, чтобы она ее не публиковала? Это харам", - подписала она снимки.

Несмотря на все, Ди Девлин, кажется, готова быть с Макгрегором и в горе, и в радости, и даже в суде.

Конор Макгрегор с женой (фото: instagram.com/thenotoriousmma)