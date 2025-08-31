Как выглядит самый модный кардиган на осень 2025: Даша Квиткова задает тренды

Какой "лук" выбрала блогерша

Даша Квиткова появилась в повседневном, но стильном образе. Это сочетание комфортных элементов с классическими акцентами, что создает непринужденный, но утонченный вид.

Кардиган

Главным элементом является очень длинный кардиган серого цвета. Он создает вертикальный силуэт и придает образу оттенок элегантности.

Юбка и топ

Под кардиганом черная мини-юбка и белая майка. Это классическое сочетание, которое визуально делает образ более легким и свежим.

Аксессуары

Небольшую элегантность добавляет миниатюрная черная сумочка на золотой цепочке. Золотая цепочка и пояс с металлической пряжкой создают акцент и делают образ более завершенным.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Обувь

На ногах у Даши - черные кроссовки в спортивном стиле, подчеркивающие комфорт и повседневность образа. Выбор именно такой обуви делает его практичным для быстрых выходов, как указано в подписи к фото.

Стиль

Этот образ является ярким примером элегантного кэжуала (smart casual). Он сочетает практичность и комфорт со стильными деталями, что делает его универсальным для прогулок, встреч с друзьями или просто ежедневных дел.

Сочетание мини-юбки с длинным кардиганом создает интересный контраст объемов, а аксессуары придают образу элегантности, не отягощая его.

Даша Квиткова показала модный кардиган на осень (фото: instagram.com/kvittkova)

Почему удлиненный кардиган в тренде в 2025

Универсальность и многослойность

Длинный кардиган идеально подходит для создания многослойных образов, являющихся одним из ведущих трендов. Его можно носить поверх топа, футболки, рубашки, а в прохладную погоду даже поверх тонкого свитера.

Кардиган на осень 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Комфорт и уют

Модели из мягких, плотных материалов, таких как шерсть, кашемир или мохер создают ощущение домашнего уюта. Это соответствует современному тренду на комфортную и расслабленную одежду, что позволяет чувствовать себя свободно и непринужденно, не жертвуя стилем.

Визуальная коррекция фигуры

Длинный кардиган визуально "вытягивает" силуэт, делая его более стройным и элегантным. Это особенно актуально для тех, кто хочет скорректировать фигуру. Он создает вертикальную линию, придающую изяществу.

Квиткова задает тренды (фото: instagram.com/kvittkova)

Разнообразие стилей

Современные модели удлиненных кардиганов представлены в широком ассортименте: от оверсайза, который является одним из ключевых трендов, до более приталенных вариантов с поясом, подчеркивающим талию. Это позволяет подобрать идеальную модель для любого типа фигуры и стиля.

Легкость сочетания

Эта вещь легко вписывается как в повседневную, так и в более элегантные образы. Он отлично смотрится с кроссовками, как у Квитковой, а также с брюками, юбками, платьями. Благодаря этой универсальности он может заменить легкое пальто или пиджак.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)