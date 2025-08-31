Як виглядає наймодніший кардиган на осінь 2025: Даша Квіткова задає тренди

Який "лук" вибрала блогерка

Даша Квіткова постала в повсякденному, але стильному образі. Це поєднання комфортних елементів із класичними акцентами, що створює невимушений, але витончений вигляд.

Кардиган

Головним елементом є дуже довгий кардиган сірого кольору. Він створює вертикальний силует і надає образу відтінок елегантності.

Спідниця і топ

Під кардиганом чорна мініспідниця та біла майка. Це класичне поєднання, яке візуально робить образ більш легким і свіжим.

Аксесуари

Невелику елегантність додає мініатюрна чорна сумочка на золотому ланцюжку. Золотий ланцюжок і пояс з металевою пряжкою створюють акцент і роблять образ більш завершеним.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Взуття

На ногах у Даші - чорні кросівки в спортивному стилі, що підкреслюють комфорт і повсякденність образу. Вибір саме такого взуття робить його практичним для швидких виходів, як зазначено в підписі до фото.

Стиль

Цей образ є яскравим прикладом елегантного кежуалу (smart casual). Він поєднує практичність і комфорт зі стильними деталями, що робить його універсальним для прогулянок, зустрічей із друзями або просто щоденних справ.

Поєднання мініспідниці з довгим кардиганом створює цікавий контраст об'ємів, а аксесуари надають образу елегантності, не обтяжуючи його.

Даша Квіткова показала модний кардиган на осінь (фото: instagram.com/kvittkova)

Чому подовжений кардиган у тренді у 2025

Універсальність і багатошаровість

Довгий кардиган ідеально підходить для створення багатошарових образів, які є одним із провідних трендів. Його можна носити поверх топа, футболки, сорочки, а в прохолодну погоду навіть поверх тонкого светра.

Кардиган на осінь 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

Комфорт і затишок

Моделі з м'яких, щільних матеріалів, як-от вовна, кашемір або мохер створюють відчуття домашнього затишку. Це відповідає сучасному тренду на комфортний і розслаблений одяг, що дає змогу почуватися вільно і невимушено, не жертвуючи стилем.

Візуальна корекція фігури

Довгий кардиган візуально "витягує" силует, роблячи його більш струнким і елегантним. Це особливо актуально для тих, хто хоче скорегувати фігуру. Він створює вертикальну лінію, що надає витонченості.

Квіткова задає тренди (фото: instagram.com/kvittkova)

Різноманітність стилів

Сучасні моделі подовжених кардиганів представлені в широкому асортименті: від оверсайзу, який є одним з ключових трендів, до більш приталених варіантів з поясом, що підкреслює талію. Це дає змогу підібрати ідеальну модель для будь-якого типу фігури та стилю.

Легкість поєднання

Ця річ легко вписується як у повсякденний, так і в більш елегантні образи. Він має чудовий вигляд із кросівками, як у Квіткової, а також зі штанами, спідницями, сукнями. Завдяки цій універсальності він може замінити легке пальто або піджак.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)