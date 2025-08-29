ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Джинсы, без которых не обойтись этой осенью: что в тренде в 2025

Пятница 29 августа 2025 07:15
UA EN RU
Джинсы, без которых не обойтись этой осенью: что в тренде в 2025 Модные джинсы на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осенью 2025 джинсы остаются одной из ключевых вещей в гардеробе. Их легко сочетать с разными стилями и создавать удобные и стильные образы для любых ситуаций. Джинсы становятся незаменимой базой гардероба, которая позволяет выглядеть актуально и современно.

Какие модели присмотреть на осень и с чем их носить, эксклюзивно для РБК-Украина рассказала стилист Галина Денисюк.

С наступлением осеннего сезона джинсы снова оказываются в центре модного внимания.

Они остаются базовым элементом гардероба, который легко адаптируется к любому стилю - от офисной классики до уличной моды. Но какие именно модели джинсов наиболее актуальны этой осенью?

Джинсы, без которых не обойтись этой осенью: что в тренде в 2025Стилист рассказала про джинсы на осень 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Главные тренды: прямые фасоны, свободные силуэты и высокая посадка

Прямой крой

Однозначный лидер осени 2025 - джинсы с прямым кроем. Они универсальны, подходят к любому типу фигуры и не теряют актуальности уже несколько сезонов подряд.

Прямые джинсы легко сочетаются с любой обувью - от лоферов и кроссовок до ботильонов и массивных ботинок.

Джинсы, без которых не обойтись этой осенью: что в тренде в 2025Какие джинсы будут в тренде (коллаж: РБК-Украина)

Джинсы-"трубы"

Еще одна популярная модель - джинсы-"трубы". Они несколько напоминают клеш, но с более мягким расширением вниз.

Такой фасон делает образ более элегантным, добавляя нотки ретро, ​​что идеально вписывается в тенденции на ностальгию по 90-м и 2000-м.

Высокая посадка

Особого внимания заслуживают модели с высокой посадкой. Они не только выглядят стильно, но и обладают выраженным корректирующим эффектом: визуально удлиняют ноги, акцентируют талию и делают силуэт более вытянутым.

Это идеальное решение для создания как офисных, так и casual-образов.

Джинсы, без которых не обойтись этой осенью: что в тренде в 2025Модные джинсы на осень 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Актуальные цвета: от классики до глубоких оттенков

В трендах на осень - темно-синие, графитовые и черные оттенки. Эти цвета универсальны, они позволяют создавать сдержанные, гармоничные аутфиты, подходящие как для рабочих будней, так и вечерних выходов.

Темные оттенки также визуально делают силуэт стройнее. Следует обратить внимание и на модели с легкой потертостью или необработанным краем - они придают образу непринужденности и динамики.

Как носить: идеи стильных сочетаний

Этой осенью стилисты советуют играть на контрастах. К примеру, сочетайте свободные джинсы с приталенным жакетом или свитером с грубой вязкой. Добавьте массивные ботинки и получите идеальный образ на каждый день.

Джинсы, без которых не обойтись этой осенью: что в тренде в 2025Модные джинсы на осень 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Для офиса выбирайте прямые джинсы черного цвета, комбинируя их с рубашкой, базовым жакетом и классическими лоферами. А для вечернего выхода - выбирайте джинсы с высокой посадкой, шелковую блузу, каблуки и трендовую сумку-клатч.

Главное преимущество модных джинсов сезона - их универсальность и способность подстраиваться под индивидуальный стиль.

Осень 2025 года - это время разумного выбора: вещи должны быть не только трендовыми, но и удобными, многофункциональными. Именно такие модели джинсов и доминируют в гардеробах модниц этого сезона.

Джинсы, без которых не обойтись этой осенью: что в тренде в 2025Как носить джинсы осенью 2025 (фото: instagram.com/erinoffduty)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы