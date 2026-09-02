"Прилет" в университет и дом, пожары и перекрытые улицы: все о последствиях атак на Киев

Враг продолжает постоянные атаки на Киев и область. С утра уже в нескольких районах столицы вспыхнули пожары. Число пострадавших продолжает расти.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях атаки по состоянию на данный момент.

Попадание в Шевченковском районе

Вражеский беспилотник попал в жилой дом. Из-за этого в части здания начался пожар.

"В Шевченковском районе, вследствие попадания БПЛА, возгорания в 6-этажном жилом доме", - написал городской голова Киева Виталий Кличко.

Впоследствии стало известно, что здание пострадало серьезно.

"В Шевченковском районе, где БпЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания. Также неподалеку возгорание в трехэтажном здании", - добавил Кличко.

В Киевской городской военной администрации также сообщили, что в этом районе повреждено медицинское учреждение. По словам мэра, в помещении выбило часть окон.

"Поврежденное в результате атаки помещение одного из медучреждений - выбило часть окон. Пострадавших среди пациентов и персонала, предварительно, нет", - отметил Кличко.

Число пострадавших растет

Данные о пострадавших власти обновляли в течение утра несколько раз. По состоянию на обед мэр сообщил о семи пострадавших, пятерых из них госпитализировали.

"Экстренные службы работают на местах попаданий в Шевченковском районе города", - добавил он.

Удар по университету

Враг также попал по одному из киевских университетов - именно в то время, когда там продолжались занятия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В момент атаки в укрытии находились 160 студентов, пострадавших нет.

Обновлено. Под атаку попал Национальный университет пищевых информаций.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

"Повреждены здания университета. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет", - министр образования и науки Бутенко.



В университете атаку прокомментировали так: "К сожалению, есть значительные разрушения некоторых корпусов. Количество пострадавших - уточняется".

Позже в Голосеевском районе зафиксировали еще одно попадание - на этот раз по складскому зданию.

"В Голосеевском районе предварительно попадание БпЛА в складское здание", - сообщил мэр.

Сначала в сети распространялась информация о взрывах в районе железнодорожного вокзала, но эта информация не подтвердилась.

В "Укрзализныце" позже уточнили, что попаданий в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева зафиксировано не было.

Перекрытие улиц в Киеве

Из-за последствий атаки в центре Киева временно ограничили движение автомобилей.

Ограничения действуют на следующих участках:

улица Тарасовская - от улицы Саксаганского до перекрестка с улицей Гетьмана Павла Скоропадского;

улица Никольско-Ботаническая - от улицы Паньковской до перекрестка с улицей Тарасовской.

Между тем, накануне, в ночь на 2 сентября, Одесса оказалась под массированным ударом дронов и ракет, в результате которого повреждена многоэтажка и учебные заведения.