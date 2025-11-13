Как будут отключать свет 14 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики

Массированный обстрел энергетики Украины

Напомним, отключения света в Украине стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября с применением дронов и ракет "Кинжал" и "Калибр".

По сообщению "Центрэнерго", этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики начинали восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

В понедельник, 10 ноября россияне продолжили наносить удары по энергообъектам. Уже 11 ноября Россия осуществила очередную атаку на энергетические объекты в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.