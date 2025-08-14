Как проходил новый обмен пленными с Россией: СБУ показала эксклюзивное видео

В СБУ напомнили, что в рамках сегодняшнего обмена домой удалось вернуть 84 украинца. Среди них и гражданские, и военные. Почти всем нужна медпомощь и значительная реабилитация.

"Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных - защитники Мариуполя", - рассказали в Службе безопасности.

Обмен пленными удалось провести в результате работы Объединенного центра по координации поиска и освобождению военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других структур.