Правительство Украины хочет вернуть беженцев из Германии в связи с нехваткой рабочей силы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News .

В рамках этих усилий в Берлине и, в конечном итоге, в других местах будут созданы так называемые "центры единства", которые помогут украинским беженцам с трудоустройством, жильем и возможностями получения образования.

"Значительное количество украинцев серьезно рассматривают возможность возвращения домой", - заявил агентству DPA вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов.

Чернышов, который на прошлой неделе находился в Берлине, готовясь к открытию центров, возглавляет Министерство национального единства Украины, которое было создано в декабре специально для поддержки возвращающихся украинцев.

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года в Германию уехало более 1,1 миллиона украинцев - больше, чем в любую другую страну.

По данным правительства, в настоящее время на территориях, контролируемых украинским правительством, проживает всего 32 миллиона человек, тогда как на момент возвращения независимости после распада Советского Союза в 1991 году их было 52 миллиона.

По оценкам правительства в Киеве, в настоящее время за границей проживают от 20 до 25 миллионов украинцев.

Нехватка рабочей силы

Чернышов заявил, что в связи с сокращением численности населения Украина остро нуждается в рабочей силе, особенно в оборонной промышленности, энергетическом секторе и сфере восстановления.

"Это критически важные для нас предприятия или отрасли", - сказал министр, добавив, что репатрианты будут освобождены от военной службы, если будут работать в этих секторах.

Однако украинцы, которые решат остаться в Германии, также получат поддержку, например, при поиске работы или получении профессиональной квалификации. "Они не должны быть обузой на шее правительства", - сказал министр.