Как Усик стал королем бокса: 5 главных побед (видео)

Александр Усик - боксер, который меняет правила игры. От первых титулов в крузервейте до триумфов в супертяжелом весе - каждый его бой становится событием.
РБК-Украина в этой подборке напомнит о пяти поединках, которые определили его путь к вершине мирового бокса.
В польском Гданьске Александр Усик боролся за титул WBO в тяжелом весе.
Это был первый титульный бой Усика на профи-ринге - и сразу на выезде, против непобедимого поляка. Усик не только победил, но и продемонстрировал класс мирового уровня: джеб, дистанция, контроль ринга.
С этого момента его начали называть главной угрозой в крузервейте. Усик стал чемпионом мира уже в 10-м бою - один из самых быстрых путей к титулу в истории.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александр Усик провел в Москве (WBSS+4 пояса).
Это был финал турнира World Boxing Super Series, где победитель забирал все. Усик провел идеальный бой во враждебной Москве: он переиграл нокаутера Гассиева в каждом раунде, не дав шансов.
Победа сделала Усика абсолютом в первом тяжелом весе. После этого боя Усика начали всерьез рассматривать как претендента на супертяжелый вес.
Защита всех титулов в крузервейте состоялась в английском городе Манчестер. На кону абсолютное чемпионство.
Беллью - народный любимец Британии, гроза топов. Многие сомневались в Усике из-за агрессивного стиля оппонента. Но Александр выдержал давление, технически уничтожил британца и нокаутировал в 8-м раунде.
Это был последний бой в крузервейте - после этого украинский боксер объявил о переходе в хевивейт, где началась новая глава в его карьере.
Лондон, Англия, стадион Tottenham Hotspur. На кону - три титула в супертяжелом весе: WBA, IBF и WBO. В центре внимания - бой, который может изменить расстановку сил в мировом боксе.
Усик считался андердогом. Джошуа - моложе, сильнее, чемпион. Но украинец шокировал мир: он разобрал соперника тактически, физически и психологически.
Бой был односторонним - Усик в конце даже едва не нокаутировал британца. Это была сенсация года. Усик стал чемпионом мира во второй категории - супертяжелой.
В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся исторический бой за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте - обладателя всех главных поясов. Это противостояние определило безоговорочного короля супертяжелого веса в современном боксе.
Фьюри был непобедимым и тяжелее на 15+ кг. Но Усик снова доказал, что техника важнее массы. Он сломал Тайсона в 9 раунде и выиграл раздельным решением судей.
Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (1999) и первым в 4-поясную эру.
Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа запланирован на 19 июля и состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Этот поединок станет второй встречей боксеров в ринге и одним из самых ожидаемых боксерских противостояний лета.
На кону будут стоять все четыре основных пояса в сверхтяжелом весе: WBA, WBC, WBO (ими сейчас владеет украинец) и IBF (на данный момент находится у британца).
Оппонент Усика демонстрирует максимальную уверенность в своей победе над Александром. Британский боксер убежден, что на этот раз сможет переиграть украинца и доказать, что заслуживает чемпионский титул.
Также британский супертяжеловес Фабио Уордли, который имел опыт спаррингов с обоими боксерами, выразил уверенность относительно результата предстоящего боя.