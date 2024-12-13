Как украинцам заказать лекарства с бесплатной доставкой: объяснение Минздрава

Как получить лекарства через "Укрпочта. Аптека"

В Минздраве рассказали, что совместный с национальным оператором почтовой связи проект "Укрпочта. Аптека" позволяет заказать лекарства с бесплатной доставкой.

Если поблизости нет аптеки, или же человек никак не может найти необходимый препарат, можно оформить заказ в рамках такой инициативы.

Уточняется, что заказывать можно:

безрецептурные препараты (около 10 тысяч наименований)

препараты по программе "Доступные лекарства" (более 500)

Для того, чтобы оформить заказ, нужно:

проверить действительность электронного рецепта (если он выписан более 30 дней назад, необходимо обратиться к семейному врачу - для обновления)

позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 300 545

сообщить оператору номер е-рецепта (16 цифр) и код погашения (4 цифры)

выбрать препарат из предложенного перечня

Доставка лекарств в рамках проекта "Укрпочта. Аптека" бесплатная (фото: facebook.com/moz.ukr)

Отмечается, что отследить отправление можно:

на сайте "Укрпочты"

в мобильном приложении

через чат-бот в мессенджерах

"Предусмотрен осмотр при вручении посылки. Отправление хранится в отделении в течение 7 календарных дней", - объяснили украинцам.

Кроме того, внимание граждан обратили на то, что при получении посылки необходимо оплатить стоимость только тех препаратов, которые не входят в перечень "Доступных лекарств".

"Отныне доступ к лекарствам есть там, где этого ждут, в частности в самых отдаленных селах страны", - подытожили в Минздраве.

Публикация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)