"Доступных лекарств" в Украине стало больше: что изменилось и для кого

В Украине обновили реестр лекарственных средств и медицинских изделий - для правительственной программы реимбурсации "Доступные лекарства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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Что изменилось в программе "Доступные лекарства"

Согласно информации Минздрава, в Украине обновили реестр лекарственных средств и медицинских изделий для программы реимбурсации "Доступные лекарства".

Так, в общей сложности в программу включено 589 торговых названий лекарств и изделий. При этом 208 из них - доступны безвозмездно.

Дополнили программу:

новыми средствами для лечения расстройств психики

фентаниловым пластырем для обезболивания и паллиативной помощи

"Теперь еще больше пациентов смогут получать жизненно важные препараты бесплатно или с частичной компенсацией", - отметили в министерстве.

Где найти актуальные реестры

В Минздраве напомнили, что актуальные реестры программы "Доступные лекарства" можно найти онлайн:

Уточняется, что в целом в программу "Доступные лекарства" входит:

241 средство для сердечно-сосудистых заболеваний

110 средств от расстройств психики и поведения, эпилепсии

31 средство для хронических заболеваний дыхательных путей

7 препаратов для лечения болезни Паркинсона

55 препаратов для пациентов с сахарным диабетом II типа

4 средства для несахарного диабета

63 вида инсулинов

45 медицинских изделий для самоконтроля уровня сахара

25 средств для лиц в посттрансплантационном периоде

8 средств для лечения боли и паллиативной помощи

Пост Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Как выбрать аптеку с "Доступными лекарствами"

Получить "Доступные лекарства" можно в аптеке, которая имеет договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Такие аптеки легко найти на соответствующем дашборде "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом".

Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту (скриншот: edata.e-health.gov.ua)

В меню слева (в фильтрах) необходимо указать:

нужное направление программы реимбурсации ("Доступные лекарства", инсулин, несахарный диабет, опиоидные анальгетики, медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови и др.)

населенный пункт, который вас интересует

другие данные для поиска аптеки или лекарственного средства (медицинского изделия)

Фильтры для поиска аптечных заведений и лекарственных средств по программе (скриншот: edata.e-health.gov.ua)