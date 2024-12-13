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Як українцям замовити ліки з безкоштовною доставкою: пояснення МОЗ

Замовити ліки з безкоштовною доставкою можна завдяки проекту "Укрпошта. Аптека" (фото: facebook.com/moz.ukr)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як можна замовити ліки з безкоштовною доставкою в межах проекту "Укрпошта. Аптека".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ України у Facebook.

Як отримати ліки через "Укрпошта. Аптека"

У МОЗ розповіли, що спільний з національним оператором поштового зв'язку проект "Укрпошта. Аптека" дозволяє замовити ліки з безкоштовною доставкою.

Якщо поблизу немає аптеки, або ж людина ніяк не може знайти необхідний препарат, можна оформити замовлення в межах такої ініціативи.

Уточнюється, що замовляти можна:

  • безрецептурні препарати (близько 10 тисяч найменувань)
  • препарати за програмою "Доступні ліки" (понад 500)

Для того, щоб оформити замовлення, потрібно:

  • перевірити дійсність електронного рецепта (якщо його виписано понад 30 днів тому, необхідно звернутись до сімейного лікаря - для оновлення)
  • зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 300 545
  • повідомити оператору номер е-рецепта (16 цифр) та код погашення (4 цифри)
  • обрати препарат із запропонованого переліку

Доставка ліків у межах проекту "Укрпошта. Аптека" безкоштовна (фото: facebook.com/moz.ukr)

Зазначається, що відстежити відправлення можна:

  • на сайті "Укрпошти"
  • у мобільному застосунку
  • через чат-бот у месенджерах

"Передбачено огляд при врученні посилки. Відправлення зберігається у відділенні впродовж 7 календарних днів", - пояснили українцям.

Крім того, увагу громадян звернули на те, що при отриманні посилки необхідно оплатити вартість лише тих препаратів, які не входять до переліку "Доступних ліків".

"Відтепер доступ до ліків є там, де цього чекають, зокрема в найвіддаленіших селах країни", - підсумували у МОЗ.

Допис МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у програмі "Доступні ліки", де швидко знайти актуальні реєстри, а також як обрати аптеку з "доступними ліками".

Згодом у МОЗ повідомили, що у 2025 році "доступних ліків" стане більше.

Читайте також, коли програму "Доступні ліки" запустять у всіх аптеках України.

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