Як українцям замовити ліки з безкоштовною доставкою: пояснення МОЗ

Як отримати ліки через "Укрпошта. Аптека"

У МОЗ розповіли, що спільний з національним оператором поштового зв'язку проект "Укрпошта. Аптека" дозволяє замовити ліки з безкоштовною доставкою.

Якщо поблизу немає аптеки, або ж людина ніяк не може знайти необхідний препарат, можна оформити замовлення в межах такої ініціативи.

Уточнюється, що замовляти можна:

безрецептурні препарати (близько 10 тисяч найменувань)

препарати за програмою "Доступні ліки" (понад 500)

Для того, щоб оформити замовлення, потрібно:

перевірити дійсність електронного рецепта (якщо його виписано понад 30 днів тому, необхідно звернутись до сімейного лікаря - для оновлення)

зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 300 545

повідомити оператору номер е-рецепта (16 цифр) та код погашення (4 цифри)

обрати препарат із запропонованого переліку

Доставка ліків у межах проекту "Укрпошта. Аптека" безкоштовна (фото: facebook.com/moz.ukr)

Зазначається, що відстежити відправлення можна:

на сайті "Укрпошти"

у мобільному застосунку

через чат-бот у месенджерах

"Передбачено огляд при врученні посилки. Відправлення зберігається у відділенні впродовж 7 календарних днів", - пояснили українцям.

Крім того, увагу громадян звернули на те, що при отриманні посилки необхідно оплатити вартість лише тих препаратів, які не входять до переліку "Доступних ліків".

"Відтепер доступ до ліків є там, де цього чекають, зокрема в найвіддаленіших селах країни", - підсумували у МОЗ.

Допис МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)