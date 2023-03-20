Как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом: перечень стран и инструкция
Украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Обмен актуален, если произошло изменение анкетных данных водителя, истек срок действия удостоверения или документ был серьезно поврежден. В таком случае необходимо обратиться в обособленные подразделения ГП "Документ", - говорится в сообщении.
Польша
- Варшава: 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 этаж);
- Краков: 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 этаж, вход только с паркинга, сектор С);
- Гданьск: 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
- Вроцлав: 51-117, Tarczyński Arena.
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу - с 10:00 до 15:30.
Чехия
- Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на площадке по ТЦ).
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу - с 09:00 до 14:45.
Словакия
- Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 этаж, территория автовокзала).
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу - с 09:00 до 14:45.
Турция
- Стамбул: 341 58, Лондон Асфальти E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркинг за ТЦ "Аэропорт").
Обменять водительское удостоверение можно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу - с 10:00 до 15:30.
Для обмена удостоверения необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства;
- справку налогоплательщика;
- имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (при таком изменении).
При этом:
- обслуживание возможно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди;
- оплата за услугу осуществляется на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.
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