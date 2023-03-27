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Как украинцам продлить временную защиту в Чехии: план действий

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 05:59
Как украинцам продлить временную защиту в Чехии: план действий Фото: как украинцам продлить временную защиту в Чехии (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцам, нашедшим временное убежище после 24 февраля 2022 года в Чехии, необходимо до 31 марта пройти процедуру продления временной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Для этого в первую очередь следует пройти онлайн-регистрацию и зарезервировать дату для личного визита в отделение МВД", - говорится в сообщении.

При регистрации необходимо указать:

• личные данные;
• регистрацию вашего места жительства в Чехии;
• адрес и название школы или детского сада, где учится ребенок;
• подтвердить связь с лицом до 18 лет, за которое вы продолжаете временную защиту.

"После регистрации и бронирования срока ваша временная защита будет продлена до 30 сентября. Подтверждение регистрации и место и время визита в отделение МВД будут отправлены на электронную почту", - уточнили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы, которые находятся в Чехии, могут обменять свои водительские удостоверения на новые в Праге.

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