Як українцям продовжити тимчасовий захист у Чехії: план дій
Українцям, які знайшли тимчасовий прихисток після 24 лютого 2022 року у Чехії, необхідно до 31 березня пройти процедуру продовження тимчасового захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Для цього першочергово слід пройти онлайн-реєстрацію та зарезервувати дату для особистого візиту у відділення МВС", - йдеться в повідомленні.
Під час реєстрації необхідно вказати:
• особисті дані;
• реєстрацію вашого місця проживання у Чехії;
• адресу та назву школи чи дитячого садка, де навчається дитина;
• підтвердити зв’язок з особою віком до 18 років, за яку ви продовжуєте тимчасовий захист.
"Після реєстрації та бронювання терміну ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня. Підтвердження реєстрації та місце й час візиту до відділення МВС буде надіслано на електронну пошту", - уточнили в відомстві.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці, які перебувають у Чехії, можуть обміняти свої посвідчення водія на нові в Празі.
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