Чехия еще на год продлила временную защиту для украинцев: что это значит

Правительство Чехии в среду 11 января приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год - до марта 2024 года. Новые изменения вступят в силу после подписания президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK .

Известно, что 57 из 62 присутствующих членов Сената Чехии поддержали поправку о продолжении действия режима временной защиты.

Теперь украинцы, желающие продолжить свою временную защиту в Чехии, должны зарегистрироваться в электронном виде до конца марта 2023 года. После них необходимо будет в назначенное время прийти в отделение МВД. Там им будет выдана так называемая визовая наклейка.

При этом если беженец из Украины не зарегистрируется и не получит визовую наклейку до конца сентября этого года, временная защита закончится.

Кроме этого, решение правительства Чехии позволило значительно упростить процедуру временной защиты для новой волны беженцев из Украины.

Новые изменения включают в себя упрощение получения квалификации психолога. Отмечается, что с приездом пострадавших от военного конфликта людей также увеличился спрос на такие услуги. В Чехии изменили правила, по которым будут относить украинских детей к заведениям дошкольного образования и обязательному школьному обучению на следующий учебный год.

Известно, что в Чехии находится около 300 тысяч беженцев.