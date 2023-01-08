ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии хотят ввести временный бесплатный проезд для беженцев из Украины, - СМИ

Новина українською →
Бухарест, Воскресенье 08 января 2023 19:52
В Румынии хотят ввести временный бесплатный проезд для беженцев из Украины, - СМИ Фото: в Румынии хотят ввести временный бесплатный проезд для беженцев из Украины (flickr by mares_ionut)
Автор: Иван Носальский

Жителям Украины, которые выезжают в Румынию из-за войны, хотят предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте на первые пять дней после въезда в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как отмечает издание, такие нововведения предусмотрены проектом решения Министерства транспорта. Согласно положениям документа, в 2023 году украинцы и граждане других стран, которые приехали в Румынию из-за войны, смогут бесплатно путешествовать дорожным и железнодорожным транспортом в течение первых 5 дней своего пребывания.

При этом уточняется, что бесплатно можно будет воспользоваться общественным транспортом от границ с Украиной или Молдовой для того, чтобы добраться до локаций внутри страны, а также до границ с другими государствами.

При этом когда именно власти Румынии планируют рассмотреть проект решения Минтранспорта, пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы, у которых есть жилье в Польше, все чаще принимают у себя украинских беженцев. Они предоставляют жилье за 40 злотых в день.

Также мы писали, что с 3 января украинские беженцы в Ирландии должны будут платить за питание, иначе им грозит выселение из бесплатного жилья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния
NEWS
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет