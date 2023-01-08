В Румынии хотят ввести временный бесплатный проезд для беженцев из Украины, - СМИ

Жителям Украины, которые выезжают в Румынию из-за войны, хотят предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте на первые пять дней после въезда в страну.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Digi24 .

Как отмечает издание, такие нововведения предусмотрены проектом решения Министерства транспорта. Согласно положениям документа, в 2023 году украинцы и граждане других стран, которые приехали в Румынию из-за войны, смогут бесплатно путешествовать дорожным и железнодорожным транспортом в течение первых 5 дней своего пребывания.

При этом уточняется, что бесплатно можно будет воспользоваться общественным транспортом от границ с Украиной или Молдовой для того, чтобы добраться до локаций внутри страны, а также до границ с другими государствами.

При этом когда именно власти Румынии планируют рассмотреть проект решения Минтранспорта, пока неизвестно.