Украинцы в Польше предоставляют жилье новым беженцам за 40 злотых в день: подробности

Украинцы, у которых есть жилье в Польше, все чаще принимают у себя украинских беженцев. Об этом свидетельствует количество заявлений на компенсацию от государства по программе "40+".

Какая ситуация с убежищем украинских беженцев в декабре, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Yavp.pl.

Программа "40+" для украинских беженцев до сих пор действует

Программа компенсации государством расходов на прием беженцев из Украины продолжается. Те, кто предоставляет украинцам жилье с питанием, получают 40 злотых в сутки за человека независимо от возраста. Следовательно, за семью из 3 человек – например, женщины с двумя детьми – владелец жилья получит 3600 злотых в месяц (примерно 30 тысяч гривен).

Эта программа длится 120 дней со дня пересечения границы. Дольший срок государство выплачивает 40 злотых только за малозащищенные категории – например, людей пенсионного возраста или матерей с малолетними детьми.

Если в первые месяцы польские семьи массово принимали беженцев по этой программе, то со временем таких предложений стало меньше. Поляки жаловались на то, что компенсации им выплачивали с задержкой.

Фото: Размещение украинцев в Польше (gettyimages.com)

Со снижением волны беженцев и возвращением украинцев домой количество заявлений на получение компенсации уменьшилось в разы. К примеру, в городах Гданьск и Плоцк весной-летом был пиковый период подачи заявлений на программу 40+. Осенью цифры существенно отличаются.

Гданьск:

в мае – получено 2540 заявлений на выплату за убежище 7738 человек;

ноябрь – получено 721 заявление на выплату за убежище 1438 беженцев.

Плоцк:

в июне – получено 246 заявлений на выплату за убежище 908 человек;

в ноябре – получено 90 заявлений на выплату за убежище 198 беженцев.

Также владельцы жилья стали предоставлять убежище меньшему числу человек под одной крышей. Если раньше готовы были принять к себе по 5-6 беженцев, то сейчас чаще всего – всего по 1-2 человека.

Украинцы арендуют жилье и предоставляют убежище согражданам

На сегодняшний день заявления на получение компенсаций 40+ подают в значительной степени украинцы. Это те граждане Украины, которые стали на ноги в Польше и арендуют жилье. Имея крышу над головой, предоставляют приют другим украинцам, которые подпадают под сроки программы (первые 120 дней) или льготные категории. Среди гостей – в том числе родственники.

Отмечается, что в Кельце каждое 4 заявление на выплату компенсаций подали украинцы. Хотя большинство из них касаются продолжения выплат для тех, кто имеет на это право: беременные, женщины с младенцами, отец-одиночка, мать или опекун по меньшей мере 3 детей, пожилые люди или люди с инвалидностью.

Фото: Компенсацию 40 злотых можно получать и за родственников (gettyimages.com)

Программа государственной компенсации доступна как гражданам Польши, так и Украины, а степень родства не имеет значения.

То есть украинец, проживающий в Польше и предоставивший приют жене и детям, приехавшим к нему после начала войны в Украине, имеет право подать заявление на получение компенсации 40+ за каждого члена семьи.

В Польше временное убежище оформили 1,5 млн беженцев из Украины. Именно официально зарегистрированные искатели временной защиты имеют право на возмещение стоимости проживания с питанием.

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