Как изменилось отношение поляков к украинским беженцам: новое исследование

В Польше растет количество людей, которые негативно относятся к украинским беженцам. Такие результаты показали новые исследования UW и AEH.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Rzeczpospolita .

Какие результаты исследования

Исследование "Социальное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского и украинского государств" было проведено под руководством д-ра Роберта Станишевского из Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве. Это уже восьмое издание исследования, которое проводится с 2022 года.

Результаты показали, что поляки более негативно воспринимают мигрантов с польско-белорусской границы, чем беженцев из Украины, но остальные данные неутешительны.

82% опрошенных поддерживают возможность украинских детей ходить в школу. Половина респондентов считает, что украинские дети должны изучать в польскую программу, 40% - поддерживает новый вариант программы (с укр. историей и языком, которые планирует ввести польское Правительство с нового года, чтобы поощрить детей ходить в местные школы).

Почему отношение поляков ухудшается

Анализ ответов на открытые вопросы показывает, что чаще всего полякам не нравится "требовательность" украинцев, которые якобы имеют "претензии на социальные выплаты", "желание иметь такие же права, как поляки", "все бесплатно" и "не благодарны за помощь".

Доктор Станишевский также отметил, что все больше людей начали замечать отличия между нациями. Опрошенные поляки указали на "восточную ментальность, советскую культуру" украинцев, которая выражается в отсутствии заботы об всеобщем благе.

Результаты исследования (фото: Rzeczpospolita)

Какой процент поляков считает, что нужно помогать украинцам

Исследование показало, что только 31% опрошенных считают, что Польша обязательно должна помочь Украине (в январе 2023 этот показатель составлял 62%). 43% отметили, что нужно "скорее помогать". 19% выступили против помощи, а 72% респондентов ответили, что несмотря на войну с Россией, Польша должна заботиться прежде всего о собственных интересах. 15% высказали противоположное мнение.

Также за два года вдвое возросло количество респондентов, считающих, что Польша не должна оказывать Украине дополнительную поддержку. Лишь 7% респондентов очень положительно оценивают отношения Польши с президентом Владимиром Зеленским, 18% - однозначно отрицательно.

Сейчас 17% поляков соглашаются принимать беженцев из Украины с возможностью поселения (более года назад так считали 37%). 61% опрошенных хотят, чтобы украинцы вернулись домой после войны. 23% не против, чтобы украинские беженцы остались в Польше.

Отмечается, что в повторных исследованиях одно не меняется - непринятие социальных благ. 95% поляков считают, что объем помощи должен быть уменьшен. Против предоставления льготы 800+ украинским детям выступает 62%. Со следующего года эта помощь будет выплачиваться только детям, которые будут учиться в польских школах. Это означает, что почти 75 000 украинских детей могут лишиться помощи.