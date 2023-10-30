Как украинцы относятся к проведению выборов во время войны: опрос

По состоянию на октябрь 81% опрошенных считают, что выборы должны проводиться после окончания войны и сейчас они не ко времени. При этом 16% считают, что выборы уже должны проводиться, несмотря на войну, в определенные Конституцией сроки. То есть парламентские выборы - в октябре 2023 и президентские - в марте 2024 года. Еще 3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Также у украинцев спросили их отношение к идее введения возможности голосования на выборах через интернет. Большинство украинцев негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают идею 29% респондентов.

Хотя украинцы считают правильным отложить проведение выборов на период после войны, но 88% настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Евросоюза. За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступают только 7% опрошенных.

Отметим, что опрос проводился Киевским международным институтом социологии в течение 30 сентября-13 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer - assisted telephone interviews, CATI). В общей сложности было опрошено 2007 респондентов старше 18 лет, которые проживают на подконтрольных Украине территориях.

Выборы во время войны

На данный момент в Украине активно обсуждается идея проведения выборов во время войны.

Так, президент Владимир Зеленский отмечал, что украинский парламент может изменить законодательство для проведения выборов.

При этом ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламентские выборы следует проводить только после завершения войны.

Следует отметить, что проводить выборы во время войны достаточно проблематично. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что проводить выборы во время войны в Украине невозможно, потому что военные не смогут проголосовать.

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