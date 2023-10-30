Як українці ставляться до проведення виборів під час війни: опитування

Станом на жовтень 81% опитаних вважають, що вибори мають проводитися після закінчення війни і зараз вони не на часі. При цьому 16% вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну у визначені Конституцією терміни. Тобто парламентські вибори - у жовтні 2023 та президентські - у березні 2024 року. Ще 3% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Також в українців запитали їхнє ставлення щодо ідеї запровадження можливості голосування на виборах через інтернет. Більшість українців негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею 29% респондентів.

Хоча українці вважають правильним відкласти проведення виборів на період після війни, але 88% наполягають, що в Україні має будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Євросоюзу. За обмеження прав громадян на період відновлення після війни виступають лише 7% опитаних.

Зазначимо, що опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології протягом 30 вересня-13 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Загалом було опитано 2007 респондентів старше 18 років, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

Вибори під час війни

Наразі в Україні активно обговорюється ідея проведення виборів під час війни.

Так, президент Володимир Зеленський зазначав, що український парламент може змінити законодавство для проведення виборів.

При цьому раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламентські вибори слід проводити лише після завершення війни.

Варто зазначити, що проводити вибори під час війни досить проблематично. Зокрема, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив, що проводити вибори під час війни в Україні неможливо, тому що військові не зможуть проголосувати.

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