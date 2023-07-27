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Как украинские военные освобождали Старомайорское: видео

Фото: показали как украинские военные освобождали Старомайорское (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Украинские военные опубликовали видео наступательной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердили освобождение населенного пункта.

"В настоящее время наши защитники продолжают зачищать населенный пункт", - отметила Маляр.

Важность деоккупации Старомайорского

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина отметил, что Силам обороны Украины важно деоккупировать Старомайорское, поскольку впереди находится опорный пункт российских военных на Бердянском направлении.

Детальнее о том, почему для украинских защитников важна деоккупация Старомайорского - читайте в материале РБК-Украина.

Контрнаступление ВСУ

В последний раз об освобождении населенных пунктов сообщалось 25 июня. Тогда украинские военные деоккупировали село Ровнополь Донецкой области.

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